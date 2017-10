Mali: Une rentrée scolaire compliquée à Kidal

Cela fait plus de cinq années que les enfants de Kidal n'ont plus connu de scolarité normale.

La situation est encore plus difficile dans les zones de brousse, les plus reculées. Pourtant, quelques avancées dans la mise en œuvre de l'accord de paix, ces derniers mois, ont apporté à Jiddou Ag el-Khalifa des raisons d'espérer : « En tout cas je suis optimiste.

Forcément, cela a des conséquences sur les écoles. En effet, près de 500 établissements ne peuvent toujours pas ouvrir leurs portes. Les régions les plus touchées se trouvent dans le centre et dans le nord, notamment à Kidal.

Ce lundi 9 octobre, c'est la rentrée scolaire au Mali. Mais plus de cinq ans après le début de la crise, après l'occupation jihadiste, la guerre de libération, la signature de l'accord de paix, et en dépit des efforts nationaux et internationaux, l'insécurité est toujours là.

