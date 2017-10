Burkina Faso: Dossier du putsch du général Diendéré - Le bal des renvois se poursuit

Nous vous proposons dans les encadrés qui suivent les avis et arguments des avocats et du commissariat général du gouvernement.

Le commissaire du gouvernement a également appris à la presse que, le 5 octobre 2017, le Conseil constitutionnel avait débouté les avocats par deux fois de leurs recours en inconstitutionnalité contre l'article 99 alinéa 9 et l'alinéa 2 de l'article 3 du code de justice militaire. Ces deux recours avaient été formulés respectivement le 13 et le 25 septembre 2017.

Alioun Zanré a confessé que la cote qui manquait a été retirée du dossier par un conseiller rapporteur de la chambre de contrôle et que lorsque Me Thiam, un avocat sénégalais, est passé, le parquet militaire a bien voulu lui donner sa propre pièce (la cote i348) pour consultation tout en s'opposant à ce que l'avocat l'emporte.

Pour sa part, le commissaire du gouvernement, Alioun Zanré, a déclaré avoir « mis à disposition » des avocats l'ensemble des pièces du dossier plus de deux semaines avant la tenue de l'audience alors que la loi ne lui fait obligation de le faire qu'au plus tard 72 heures avant.

Ce renvoi ne garantissait en rien la tenue effective de l'audience. Et on en a eu la preuve vendredi dernier quand, au bout de près de 4 heures d'échanges, le dossier a été renvoyé au 25 octobre.

Ce jour-là, les avocats avaient invoqué le non-respect des dispositions des articles 101 et 103 du Code de justice militaire et du Code de procédure pénale au motif que les conseils avaient reçu du greffier de la chambre de contrôle les lettres les informant de la tenue de l'audience alors que ces lettres devaient émaner du commissaire du gouvernement.

C'est la raison du baroud d'honneur et de tous les recours que les avocats formulent pour remettre en cause l'ensemble ou des pans entiers de la procédure intentée contre leurs clients.

En fait, après deux ans d'instruction, le dossier du putsch est pratiquement prêt à être bouclé et transmis à la chambre de jugement. L'audience de mise en accusation permet de signifier à chaque accusé les faits qu'on lui reproche et dont il devra répondre lors d'un procès devant le tribunal militaire.

Dans les débats informels, les gratte-papier soutenaient qu'il fallait attendre la décision des gardiens de la Constitution et également l'audience en appel contre l'ordonnance de non-lieu, de non-lieu partiel, de requalification et de transmission de pièces au président de la chambre de contrôle de l'instruction qui devrait se tenir le 24 octobre prochain.

Avant qu'elle débute, cette audience de mise en accusation des personnes poursuivies dans le cadre du dossier du coup d'Etat du 16 septembre 2015 avait des allures de retrouvailles entre celles en détention préventive et celles en liberté provisoire. En pareille circonstance, les chaudes poignées de main et les tapes à l'épaule sont légion sans oublier les interminables accolades.

