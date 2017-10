Mali: Un salon international pour le renouveau du secteur artisanal malien

Le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga a lancé vendredi dernier le compte à rebours de la 1ière édition du salon international de l'artisanat au Mali (SIAMA). Prévu du 18 au 26 Novembre 2017 au Parc des expositions de Bamako, ce rendez-vous avec les acteurs du secteur en provenance du monde entier va insuffler une nouvelle dynamique à l'artisanat malien. Le Maroc est le pays invité d'honneur.

Cette cérémonie de lancement s'est déroulée en présence des membres du gouvernement dont Nina Valette Inatalou, ministre de l'Artisanat et du Tourisme, de Mamadou Minkoro Traoré, Président de l'Assemblée permanente des chambres des métiers du Mali (APCMM). On y notait la présence de l'Ambassadeur du Maroc au Mali et des artisans de diverses branches d'activités.

Selon les initiateurs, ce salon est le symbole du renouveau avec des artisans plus talentueux, de nouvelles collections, des pièces uniques et un savoir-faire témoin de leur ingéniosité. «Le SIAMA, c'est la rencontre du donner et du recevoir».

Dans son mot de lancement, le chef du gouvernement a souligné l'importance de l'artisanat dans l'économie du Mali. Abdoulaye Idrissa Maïga a salué l'initiative du département à travers l'organisation prochaine de ce salon.

Moteur essentiel de la relance économique, l'artisanat est générateur de revenus et de ressources et contribue à la croissance rapide. En cela, il a insisté sur la promotion de l'artisanat dans notre pays.

«Certes, l'artisanat malien se vend bien à l'extérieur. Mais, on doit savoir vendre nos produits artisanaux chez nous», a-t-il souligné.