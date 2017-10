Madagascar: Anjozorobe - Une adolescente « rescapée » de la peste

La période pesteuse actuelle ne cesse d'empester les actualités nationales et le quotidien des Malgaches qui craignent de devenir des pestiférés du jour au lendemain !

En effet la psychose est d'autant plus présente que le risque est réel. Les zones atteintes concernées par l'épidémie ne cessent de s'étendre. Samedi dernier, une jeune fille de 16 ans a été admise à l'hôpital d'Anjozorobe, pour cause de symptômes cliniques de la peste pulmonaire. Elle a rallié la capitale et ce district pour cause de « vacances pesteuses ».

Arrivée à destination, elle fut prise de malaise et a manifesté tous les symptômes de la peste pulmonaire : fièvre, ganglions, crachats de toux sanguinolents, difficultés respiratoires, etc. Admise de suite dans l'hôpital de la région, elle fut soumise aux analyses sanguines de rigueur et y reçut les soins obligatoires et adéquats.

Sa vie est maintenant sans danger, toutefois, elle est encore placée sous surveillance au sein de l'hôpital.

Les autorités régionales n'ont pas tardé à prendre les mesures adéquates : à savoir la mise en quarantaine et la désinsectisation du taxi-brousse qui l'a transportée, ainsi que le traitement médical de tous ceux qui étaient à bord, sauf un qui a réussi à s'échapper.

Les « fokontany » concernés collaborent actuellement afin de retrouver et soigner cette brebis égarée. Rappelons que ces informations ont été recueillies avec la collaboration du médecin inspecteur de l'hôpital et des riverains et autorités locales.