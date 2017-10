Tunisie: Adieu Slim Chaker

Hier, la nouvelle est tombée comme un couperet : Slim Chaker, le ministre de la Santé, est décédé des suites d'un malaise cardiaque.

Il est allé à Nabeul pour participer à un marathon contre le cancer. Il est tombé en défendant une noble cause et en apportant sa contribution symbolique à l'allègement de la souffrance, à la diffusion de l'espoir auprès des Tunisiens que la maudite maladie menace quotidiennement, ces Tunisiens à la santé desquels Slim Chaker veille depuis sa récente nomination au ministère de Bab Saâdoun, ministère pour la rénovation duquel il avait plusieurs projets. Pas plus tard qu'hier et avant le démarrage du marathon anticancer, il annonçait que 10 nouveaux appareils atterriront début 2018 dans les hôpitaux tunisiens pour le dépistage précoce du cancer du sein.

La volonté divine en a voulu autrement. Slim Chaker nous quitte en laissant un grand vide auprès de tous ceux qui l'ont connu qui ont travaillé sous ses ordres et qui ont découvert en lui un homme intègre et compétent et un patriote digne de porter le nom des Chaker, Si M'hammed son père et le grand leader, son grand-père feu Hédi Chaker.

Et la terrible nouvelle de susciter un grand choc auprès de la classe politique, toutes tendances confondues, et un vif émoi auprès des Tunisiens qui attendaient beaucoup de «ce jeune ministre qui a pris la décision de nous rendre l'hôpital public, de réhabiliter nos médecins et nos cadres médicaux dont la réputation est souillée par les pratiques louches et douteuses des corrompus qui ont confisqué notre droit absolu à une santé de qualité digne de la Tunisie révolutionnaire et qui a aussi décidé que la grande bâtisse blanche de Bab Saâdoun ainsi que les grands hôpitaux de La Rabta et de Charles-Nicolle retrouvent leur aura d'antan quand ils étaient un phare qui brillait sur le boulevard du 9 avril 1938 et attiraient et les étudiants et les spécialistes qui venaient du monde entier pour s'y former et côtoyer les illustres professeurs Zouheïr Safi, Mongi Ben H'mida, Saâdoun Zmerli, et on en oublie».

«Hier, j'ai perdu un frère, un ami et un collègue qui est parti en accomplissant son devoir. Il nous a quittés en soutenant une noble cause», les propos de Youssef Chahed, chef du gouvernement, constituent un hommage appuyé à Slim Chaker, d'abord pour son professionnalisme et son patriotisme, et ensuite pour son intégrité et ses hautes qualités morales.

Slim Khalbous, ministre de l'Enseignement supérieur, souligne: «La Tunisie a perdu un homme intègre, un authentique patriote et un grand commis de l'Etat».

Malheureusement, «son cœur, commente Sahbi Ben Frej député d'Al Horra, n'a pu supporter plus d'un mois le poids de la responsabilité à la tête d'un secteur qui croule sous les catastrophes et les agressions chroniques».

«J'ai perdu un frère et Nida Tounès est privé de l'un de ses illustres enfants», déclare Hafedh Caïd Essebsi, le directeur exécutif de Nida Tounès, à la fondation duquel Slim Chaker a contribué parmi les douze célèbres pionniers.

Wafa Makhlouf, elle aussi fondatrice pionnière de Nida Tounès, terrassée par la terrible nouvelle, n'a pas trouvé la force nécessaire pour écrire un texte d'hommage à son compagnon des heures dures de 2012 et 2013.

Elle s'est contentée de crier sur internet un strident «Non» pour exprimer sa douleur et sa souffrance de perdre un ami, un frère de la valeur de Slim Chaker.

Et ce ne sont pas uniquement les nidaïstes qui déplorent la perte cruelle d'un homme valeureux dont la Tunisie a toujours besoin.

Abdelkarim Harouni, président du Conseil de la choura d'Ennahdha, a fait part de ses condoléances et des sentiments de compassion des nahdhaouis dans un message de soutien à la famille du disparu.

C'est le cas également d'Ettakatol où Slim Chaker n'avait que des amis et aussi la Centrale syndicale ouvrière, l'Ugtt, où les héritiers de Farhat Hached et Habib Achour savent que la grande famille Chaker a une place particulière dans le cœur des Tunisiens, plus particulièrement les syndicalistes.

Aujourd'hui, lundi 9 octobre, les Tunisiens accompagneront à sa dernière demeure Slim Chaker et lui diront : «repose en paix». Son œuvre se poursuivra avec la même ardeur, le même enthousiasme et le même engagement.