Tunisie: Des foulées pour la bonne cause

L'association Nourane a donné un bel exemple de générosité, de solidarité et de respect de la santé humaine. Sur la population féminine atteinte du cancer, 30% sont atteintes d'un cancer du sein.

Au total, près de 2.200 femmes tunisiennes sont diagnostiquées chaque année et ce malgré les moyens déployés pour prévenir cette maladie. « Or il suffit d'aller tout simplement faire un test de palpation et une mammographie une fois par an », avait déclaré feu Slim Chaker à La Presse.

« Et même si elles sont informées, la plupart des femmes ne savent pas quoi faire ou vers qui elles doivent être dirigées. Il y a aussi le facteur de la peur qui joue un rôle très important. Pour certaines, le cancer du sein demeure un sujet tabou vu qu'il touche une partie intime. Il faut briser ces tabous et aller ne serait-ce qu'une seule fois consulter un médecin ou une sage-femme car plus on détecte tôt cette maladie, plus les chances de guérison peuvent atteindre les 100%, et le coût du traitement baisser considérablement. Un diagnostic précoce diminue, également, les douleurs physiques et psychologiques qui accompagnent le traitement de ce type de cancer. », a-t-elle ajouté.

Elan de solidarité

Il convient de rappeler que la Tunisie a déjà entamé le plan d'action nationale contre le cancer du sein en 2001, en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé (O.M.S.).

En 2001, on détectait une tumeur avec une taille de 6,5 cm, aujourd'hui, cette taille a été divisée par deux, soit 3,5 cm.

L' objectif est de détecter le cancer du sein suffisamment à l'avance avec une tumeur ne dépassant guère 2 cm. Dans ces conditions, la guérison est tout à fait possible.

Il est à signaler que ce marathon s'est décliné en deux courses: une première de 21 km réservée aux athlètes et aux sportifs et une deuxième de 5 km dédiée aux familles.

Outre la déferlante rose dans la cité des Potiers, selon Mme Leila Toubel, marraine de l'association Nourane pour la prévention du cancer, cet événement traduit une volonté de la société civile d'aller vers la citoyenne, celle qui n'a pas les moyens nécessaires d'aller consulter les unités hospitalières du secteur privé afin de détecter un cancer du sein».

« Le marathon sera un rendez-vous annuel. Notre souhait est qu'il touche plusieurs régions de la Tunisie. En voyant le nombre des participants aujourd'hui à cet événement, je me dis heureusement qu'il y a toujours des Tunisiens et des Tunisiennes qui se mobilisent contre le cancer, le froid ou les inondations. Quoiqu'on dise, la Tunisie reste un pays très humain où les gens sont d'une grande générosité quand il s'agit d'un citoyen dans le besoin. Et la société civile a toujours répondu présent. », a-t-elle conclu.