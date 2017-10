Tunisie: « Slim Chaker a été éduqué à l'allégeance à la Tunisie et à elle seule »

Malheureusement, les catastrophes ne l'ont pas épargné. Et il était toujours présent à Sahloul à Sousse ou dans les autres hôpitaux où les cadres médicaux ont été agressés pour constater par lui-même les insuffisances et prendre les décisions urgentes qui s'imposaient.

Il ajoute : «Au ministère de la Santé, il avait un programme ambitieux : concrétiser le principe de la santé de qualité pour chaque citoyen et surtout la réforme radicale des urgences. Il était convaincu qu'il était temps que les urgences soient dotées des meilleures compétences médicales et d'équipements de pointe qui répondent aux attentes des citoyens.

Eduqué à l'allégeance à la Tunisie et à elle seule, il se distinguait par son intégrité, son travail sérieux et sa disponibilité à tout moment et surtout par son attachement à rendre service.

