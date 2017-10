Mali: L'Office de lutte contre l'enrichissement incite les fonctionnaires à déclarer leurs biens

Ce lundi 9 octobre, c'est la rentrée scolaire au Mali. Mais plus de cinq ans après le début de la… Plus »

Le magistrat Moumouni Guindo, président de l'Oclei, n'entend pas baisser les bras. Il a déjà laissé entendre que «le fonctionnaire assujetti, qui manque à cette obligation, doit être révoqué de ses fonctions et interdit d'exercer les fonctions d'assujetti pendant cinq ans ». La mesure concerne des milliers de fonctionnaires civils et militaires, et certains travailleurs des collectivités territoriales.

Jusqu'à la prestation de serment des membres de l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite, seuls les ministres et hauts fonctionnaires sont tenus de faire une déclaration de leurs biens. Mais, la mesure s'étend désormais à tous les fonctionnaires maliens. Et l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite (Oclei) donne encore quelques semaines supplémentaires aux assujettis pour se mettre en règle.

