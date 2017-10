Madagascar: Arisoa Razafitrimo - Une autre revenante dans le régime HVM

Le 2 février 2015, elle a été limogée et remplacée par l'ex-présidente de la CENI-T Atallah Béatrice. Trois ans après, cette dernière a été remerciée du ministère des Affaires étrangères et voilà que son prédécesseur de l'époque est en train de préparer son retour. Le procédé « chasser l'une pour récupérer l'autre » y trouve son application.

Et pas plus tard que lors du déplacement officiel du président de la République à New York dans le cadre de la 72e Assemblée générale des Nations unies, force est de constater que l'ancienne ministre des Affaires étrangères Arisoa Lala Razafitrimo prépare également son retour. Elle a fait partie de la délégation présidentielle. On a même laissé entendre que c'est elle qui aurait rédigé le discours prononcé par le chef de l'Etat à la tribune de l'ONU le 20 septembre dernier.

