Madagascar: Fermeture de Tiko-AAA - Trois ministres kamikazes

Comme par hasard, les trois ministres qui s'attaquent actuellement à Ravalo sont issus du Ministère des Finances et du Budget.

A l'approche de l'échéance électorale de 2018, le régime HVM multiplie les acharnements contre l'ancien président Marc Ravalomanana. Depuis son retour d'exil, ce dernier n'a jamais caché son ambition de revenir au pouvoir. Tous les moyens sont utilisés pour fragiliser le candidat du « Tiako i Madagasikara ». Actuellement, trois ministres, à savoir Tazafy Armand, Lantoniaina Rasoloelison et Vonintsalama Andriambololona sont envoyés au front pour faire face au numéro Un de l'Empire Tiko.

Pas plus tard que jeudi dernier, le ministre de l'Industrie a évoqué au cours d'un point de presse la fermeture prochaine de l'Usine Tiko-AAA pour défaut de permis environnemental, de certificat de conformabilité et d'autorisation de mise sur le marché. La question est de savoir pourquoi avoir attendu plusieurs années après la réouverture de ladite entreprise qui exploite les usines Tiko et commercialise ses produits pour prendre cette décision ? Pour bon nombre d'observateurs, le motif n'est autre que politique. A noter que le ministre Tazafy Armand vient d'être transféré à ce département de l'Industrie après avoir été à la tête du Ministère du Commerce.

Ceux qui se sont posés des questions sur le motif de sa permutation avec le ministre Chabani Nourdine qui occupe désormais le Ministère du Commerce, ont désormais la réponse. Faut-il rappeler que lorsqu'il était encore au Ministère du Commerce, Tazafy Armand a aussi pris la décision de fermeture du site de Magro Ankorondrano.

« Vita Malagasy ». Pour bon nombre d'observateurs, cette décision est contraire à l'esprit et à l'existence même de son département qui consiste à promouvoir l'Industrie et le développement du Secteur privé. Et ce, dans la mesure où sa démarche tend à tuer le « Vita Malagasy » au profit des firmes étrangères. D'après les informations, la ministre des Finances et du Budget Vonintsalama Andriambololona prévoit également de lancer une procédure en vue de réclamer le paiement des arriérés impayés de l'usine Tiko. Faut-il rappeler que l'entreprise de Marc Ravalomanana doit encore 120 milliards d'Ariary à l'Etat, rien que pour les arriérés fiscaux. Les médias proches du régime évoquent la possibilité d'une opération de recouvrement allant jusqu'à la saisie des sites de production du Groupe Tiko.

Le ministre de l'Eau, de l'Energie et des Hydrocarbures, Lantoniaina Rasoloelison qui s'est attaqué ouvertement à Marc Ravalomanana, à la Maire Lalao Ravalomanana et au parti « Tiako i Madagasikara » la semaine dernière à propos de l'épidémie de peste et la gestion du SAMVA, reviendra également à la charge pour réclamer les factures impayées que le Groupe Tiko doit à la Société JIRAMA. Des arriérés qui s'élèveraient à 4 milliards d'Ariary. Cette dette a incité les responsables de la JIRAMA à couper l'eau et l'électricité de Tiko Andranomanelatra Antsirabe.

Cravate bleue. Comme par hasard, ces trois ministres qui font face à Ravalo sont issus du Ministère des Finances et du Budget. Autre coïncidence, ils ont tous été remis en selle par Andry Rajoelina. L'actuel ministre de l'Industrie et du Développement du Secteur privé, Tazafy Armand est un Inspecteur des Impôts qui a déjà été Directeur Général des Impôts. Il a été limogé de son poste de Directeur Régional des Impôts Analamanga du temps du régime Ravalomanana avant d'être nommé DGI par Andry Rajoelina. Nommé ministre, il a porté une cravate bleue lors de la dernière conférence de presse du parti HVM qui s'est tenue à Antanimena. De son côté, la ministre des Finances et du Budget Vonintsalama Andriambololona est Inspecteur du Trésor.

Elle a été évincée de son poste de Directeur Général du Trésor après l'accession au pouvoir de Marc Ravalomanana en 2002. Sous la Transition, elle a été nommée Secrétaire général du Ministère des Finances et du Budget par Andry Rajoelina. Pour sa part, Lantoniaina Rasoloelison a été Directeur de la Programmation et du Cadrage Budgétaire (DPCB) au MFB avant d'être nommé par Andry Rajoelina ministre des Finances et du Budget après la démission de Hery Rajaonarimampianina pour cause de candidature à la Présidentielle en 2013. Il était lui-même candidat du HVM aux élections sénatoriales pour le compte de la Province d'Antananarivo. Epoux d'une Pasteure FJKM, il décide donc de s'attaquer à l'ancien Vice-président laïc de l'Eglise reformée.

Retour de manivelle. En tout cas, en lançant la procédure de fermeture de Tiko-AAA et éventuellement la saisie des sites d'exploitation de ladite Société, ces trois membres du gouvernement mènent une véritable opération kamikaze, car en cas de victoire de Marc Ravalomanana à la Présidentielle de 2018, ils s'exposent à un retour de manivelle de la part du fondateur de l'Empire Tiko. Nul n'ignore que Ravalo en est capable vu son comportement. Ils risquent de faire les frais d'une opération « haza lambo » tel que c'était le cas en 2002. Vonintsalama Andriambololona en sait quelque chose, car son patron de l'époque, Tantely Andrianarivo a été pourchassé par les partisans du KMMR à travers les rizières avant d'être jeté en prison. En tout cas, les coups fourrés risquent de s'intensifier à l'approche de 2018. Avec le règlement de compte politique autour de la gestion de l'épidémie de peste à Antananarivo, la nomination d'un PDS à la place de la Maire Lalao Ravalomanana n'est également pas à écarter. Histoire à suivre.