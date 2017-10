Congo-Kinshasa/Libye: Mondial Russie 2018/Florent Ibenge - «Nous avons gagné, mais il y a toujours un goût amer... »

*«Le match nul concédé à domicile contre la Tunisie (2-2) à Kinshasa nous pourchasse et nous rattrape. Nous venons de gager contre la Libye (2-1), mais il y a toujours un goût amer pour la suite... », a déclaré Florent Ibenge à la conférence de presse d'après match à Monastir, pessimiste pour le sort de la République Démocratique du Congo dans cette grande campagne qualificative à la prochaine Coupe du Monde de la Fifa, Russie 2018.

Les Léopards n'ont plus leur destin en mains, a-t-il précisé. A une journée de la fin, Florent Ibenge et ses poulains ont perdu plus de 80% de chances. Mais, ils ne sont pas encore complètement éliminés. Ibenge rassure qu'ils vont jouer jusqu'au bout.

La Tunisie, première du groupe A avec 13 points, goal-average (+7) n'est pas encore qualifiée devant la RDC deuxième 10 points goal-average (+5).

Le tout se joue à la dernière journée dans un mois, soit le 12 novembre prochain. Ici, les deux concurrents jouent à domicile. La Tunisie reçoit la Libye, et la RDC accorde son hospitalité à la Guinée.

Les Léopards pourront tout faire au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa, mais le salut ne proviendra qu'en cas d'une défaite de la Tunisie face à la Libye.

Ce qui parait utopique pour les Aigles du Carthage qui sont presque déjà en Russie quand bien même il ne leur reste que de faire des manœuvres pour accoster en beauté.

Et comme c'est un match de football où tout peut arriver, les Léopards peuvent continuer à rêver, le cas de Cédric Bakambu, qui lui n'a pas encore totalement perdu l'espoir : « bravo à mes coéquipiers qui ont su bien mouiller le maillot jusqu'à la dernière seconde, nous avons gagné, et nous allons jouer la qualification dans un mois chez nous... », a-t-il déclaré.

Dans l'esprit de cet attaquant de Villaréal, pour que la RDC se qualifie, la Tunisie doit perdre ne fut-ce que par un score de 1 but à 0, tandis que les Léopards eux, doivent gagner par le minimum de 2 buts à 0.

Ce qui fera 13 points (+7) pour la RDC, contre 13 points (+6) pour la Tunisie. Des calculs difficiles, mais pas impossibles. La Libye peut compliquer la Tunisie, à la RDC de jouer son football.

Le Nigeria déjà qualifié...

De tous les pays engagés à ces éliminatoires, seul le Nigeria a validé son ticket dans le groupe B devant la Zambie, le Cameroun et l'Algérie. Les Supers Engels se sont qualifiés à l'issue de cette 5ème journée en battant la Zambie à domicile (1-0).

Pendant ce temps, le Cameroun battait l'Algérie (2-0), bon distributeur des points dans ce groupe B. A la dernière journée, la Zambie reçoit le Cameroun, le Nigeria qualifié se déplace en Algérie. Des matches sans enjeux.

Dans le groupe C, le suspense continue à planer. Le Maroc et la Côte d'Ivoire se sont lancés dans une lutte acharnée pour l'unique place de ce groupe. Les deux pays, respectivement premier avec 9 points et deuxième avec 8 points, s'affrontent à la dernière journée à Abidjan, pour se départager.

Un match qui sent l'odeur d'un spectacle de haut niveau. Le Gabon et le Mali déjà éliminés, joueront pour l'honneur.

Dans le groupe D, c'est le Sénégal (8 points) qui mène au classement, avec pourtant un match de moins. Le Burkina-Faso et le Cap-Vert se surveillent avec chacun, 6 points. L'Afrique du Sud qui n'est pas encore aussi éliminée ferme la manche avec 4 points.

Enfin, dans le groupe E, c'est l'Egypte qui est largement favori devant l'Ouganda, le Ghana et le Congo Brazzaville.