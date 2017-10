Tunisie: L'ESS piège la JSM

Le groupe B semble beaucoup plus disputé et équilibré que le groupe A où le retrait de l'EST (disqualifiée pour ne pas avoir accompli son affiliation à temps) a chambardé le calendrier. On a deux matches par journée qui se jouent alors en attendant d'intégrer la sélection UI8 à la place de l'EST.

Premier faux pas de la JSM

Après deux victoires de suite, la courageuse équipe de la JSMenazeh a été piégée à Sousse contre l'ESS, décidée à récolter le maximum de points. La victoire de l'ESS, pas facile du tout, lui permet de rejoindre la JSM et de retrouver confiance en ses moyens. Les Etoilés de Radhouène Selimène, meilleur Etoilé avec 22 points et 15 rebonds, ont pris le large aux 3 premiers quart temps (14-9, 38-27, 54-41), avant de fléchir un peu dans les dernières 5' du match où les équipiers de R.Enan (24 points) et T.Lahmayer (17 points) ont pu réduire l'écart jusqu'à 6 points. La solidité défensive de l'ESS leur a permis de conserver le succès jusqu'à la fin. Maghrebi, Sayeh et Mouhli ont assuré leurs tâches pour constituer le trio efficace du jeu extérieur. Dans le camp de la JSM, c'est une prestation honnête pour une équipe qui va défendre ses chances de qualification au play-off jusqu'à la fin.

L'entraîneur Ouerchefani peut compter sur un ensemble homogène et solidaire ayant acquis avec les saisons beaucoup de métier.

Dans ce groupe, EZS a gagné un match difficile à La Marsa. Un petit point a permis à l'équipe de Lamjed Njah de réaliser sa 2e victoire de la saison et de jouer pleinement ses chances d'atteindre le play-off. Ce groupe B promet une compétition équilibrée.

Dans le groupe A, le DSG a fait une bonne affaire en allant remporter le derby du Capbon contre l'USAnsar. La victoire de la Dalia a été large et sans bavure, chose qui montre que cette équipe va être un protagoniste sérieux pour se qualifier au play-off, elle aussi.

La victoire de la JSK contre l'ESG redistribue les cartes dans ce groupe A. Les Aghlabides, qui ont résisté face à l'ESR lors de la dernière journée, gagnent et c'est tant mieux pour l'avenir de cette équipe rajeunie et pleine de talent.

Résultats

USAnsar-DSGrombalia 63-93

JSKairouan-ESGoulettoise 89-83

ESSahel-JSMenzah 69-63

ASMarsa-Ezzahra 67-68