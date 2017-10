Cameroun: Samuel Eto'o offre la scolarité à une vingtaine d'enfants démunis

Une semaine après le 56e anniversaire de la Réunification et ses péripéties dans les… Plus »

Elle a demandé que ce dernier donne un coup de pouce a l'APEDEV (association pour l'encadrement et la formation des filles et enfants vulnérables) qui depuis bientôt dix ans se bat pour soutenir des enfants défavorisés et pour le moment dans son élan est freiné par le manque de moyen.

Lors de cette conférence de presse, la journaliste Marie Gabrielle Mfeugue en service a la CRTV a pris la parole et en lieu et place d'une question comme l'on fait tous ses confrères qui l'ont précédé dans cet exercice présents dans la salle de conférence de l'hotel starland, elle a plutôt posé une doléance a Samuel Eto'o.

En marge de cette cérémonie, l'ancien capitaine des lions indomptables a tenu une conférence de presse afin d'expliquer aux hommes et femmes de média le bien fondé de cette collaboration avec l'Unicef et tous les contours de celle-ci.

