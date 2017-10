Tunisie: Habib Garali alias Bruno - «On a perdu un vivier du sport civil»

interview

Habib Garali, comment jugez-vous l'évolution du sport scolaire ces dernières années ?

Ce secteur va de mal en pis. D'abord, il n'y a plus l'engouement d'antan auprès des jeunes écoliers et lycéens. Jadis, les vendredis après-midi, c'était la grande fête du sport scolaire. Les éliminatoires puis les finales drainaient un public monstre, et pas seulement parmi les lycéens. Les médias en parlaient avec ravissement et délectation. La télévision retransmettait les finales. Le Palais de la Foire grouillait de monde lors des finales.

Que voit-on aujourd'hui ? De petites rencontres se jouant carrément en circuit fermé et qui n'intéressent plus grand monde. Peu de pratiquants aussi, puisque la priorité est désormais donnée aux études. Le sport a perdu complètement sa vocation dans les écoles, collèges et lycées.

Conséquence: ce secteur ne joue plus son rôle de grand pourvoyeur du sport civil. Durant une bonne décennie, le Lycée mixte de Nabeul (qui allait devenir Lycée technique) a dominé les championnats nationaux scolaires en remportant régulièrement la coupe des coupes récompensant l'établissement ayant raflé le plus grand nombre de finales en Tunisie. Peut-être y eut-il une année où cette hégémonie a été contestée par le Lycée de Carthage. Où pensez-vous que le Stade Nabeulien trouve ses joueurs de handball et de basket-ball où il excellait ?

Bien entendu, au sein de ce Lycée qui pourvoyait également l'Association Sportive de Hammamet et El Baâth Sportif de Béni Khiar en handballeurs de grande classe, puisqu'il n' y avait pas encore de second cycle ni à Hammamet ni à Béni Khiar. La même remarque vaut pour le Club Olympique de Kélibia, en volley-ball. Bref, si on n'entend plus parler de sport scolaire, sa mort signifie tout court que le sport national, y compris au niveau civil, se prive d'un vivier d'une grande qualité.

Quelles sont à votre avis les raisons de ce déclin inexorable ?

Le soutien financier manque terriblement aux établissements scolaires. Le directeur du lycée, qui est en même temps président de l'association sportive scolaire ne bénéficie plus du soutien d'antan, que ce soit du ministère ou des fédérations. Tout le monde s'est dessaisi de ce devoir de financement.

On a créé les Centres de promotion permettant une orientation vers les lycées ciblés. Par exemple Nabeul et Dar Chaâbane pour le basket-ball, Béni Khiar et Maâmoura pour le handball... Or, la spécialisation est valable pour certains gouvernorats où la carte sportive est suffisamment claire et édifiante. Pas ailleurs. Cela a fini par faire perdre de nombreux licenciés. Les sports ciblés ont pratiquement signé l'arrêt de mort de ce secteur.

Ensuite, les enseignants sont moins enthousiastes et volontaires pour accomplir leur devoir. Nous le faisions jadis avec un plaisir incommensurable. Quant à l'inspecteur, il n'a vraiment plus aucune prise sur ce domaine. Il est aujourd'hui confiné dans un simple rôle pédagogique.

Il faut dire que les élèves eux -- mêmes ne sont plus habités par le même plaisir de s'adonner à une discipline sportive. Aujourd'hui, les vendredis après-midi, les lycées grouillent de monde non pas parce qu'il y a les championnats scolaires, mais plutôt parce qu'il y a les cours de consolidation assurés en marge du programme régulier. Des cours supplémentaires payants dans le cadre de «Attarbia wal Osra». Pourtant, il me semble qu'il y a bel et bien des textes obligeant les lycées à consacrer le vendredi après-midi aux activités sportives et culturelles. Il est impératif de les appliquer.

Dans le temps, le ministère de la Jeunesse et de l'Enfance approvisionnait les lycées en équipements: ballons, témoins, haies, starting-blocks...Il n' y a plus rien de tout cela aujourd'hui.

De leur côté, les sociétés régionales de transport apportaient leur contribution pour le déplacement des équipes. Elles ne le font plus.

Et puis, pour vous dire l'état d'extrême fragilisation où se trouvent les sports scolaires, depuis le décès le 15 août dernier de Mohamed Kchaou, président de la fédération tunisienne des sports scolaires et universitaires, aucun successeur n'a été nommé jusqu'aujourd'hui.

Et puis, la qualité des responsables y était pour beaucoup dans l'épanouissement de ce secteur. Des gens comme Foued Mbazaâ, alors ministre des Sports, Chedly Ben Slimène, chargé des sports scolaires et universitaires et Taoufik Haouat, responsable au niveau régional avant de devenir directeur de l'Ineps ont permis d'effectuer un bond en avant au profit du sport dans l'établissement scolaire et universitaire.

Quelles sont les actions susceptibles de donner un nouvel élan à ce domaine ?

Sur les dix dinars d'assurances payés par les élèves, il y a bien moyen de réserver la moitié en faveur des associations sportives scolaires, non? Que peut bien faire une subvention de 500 dinars par an revenant au lycée de Nabeul au titre de soutien à ses associations sportives alors qu'un ballon de basket-ball coûte 250 dinars ?

Et puis, les licences qui étaient par le passé gratuites coûtent maintenant un dinar pour chaque licencié. Ainsi, près de 300 dinars proviennent des licences, ce qui décourage un peu plus les pratiquants. Les licences doivent en effet redevenir gratuites.

Autre obligation: les lycées doivent pratiquer tous les sports, sans spécialisation rébarbative. Il faut par ailleurs annuler les éliminatoires régionales pour rétablir le niveau sectoriel beaucoup plus intéressant que le passage par la phase régionale. On doit passer directement du sectoriel au national. Le suivi des centres de promotion au niveau régional doit tendre vers davantage d'efficacité.

Le lycée doit être ouvert les vendredis et samedis après-midi uniquement pour les associations sportives et d'animation culturelle.

Et surtout, revoir à la hausse le budget réservé à ce secteur par le ministère de tutelle est un passage obligé. Une condition sine qua non pour la relance des activités sportives des établissements scolaires et universitaires.

Il faut coordonner avec le ministère du Transport afin que le déplacement des équipes sportives soit gratuit. Qu'est-ce que cela va lui coûter au fond ?

Last but not least, une meilleure répartition des animateurs sportifs est souhaitable. Et puis, il est permis de se demander si le précieux travail de détection continue à être effectué avec la même efficacité et la même rigueur.

Comment procède-t-on justement à la détection et recrutement des talents au sein des classes ?

Après une phase d'amélioration de la condition physique de l'élève, on procédait durant la deuxième quinzaine du mois d'octobre à ce travail d'orientation au sein de chaque classe vers une discipline déterminée selon les dispositions démontrées par l'élève et en fonction des séries de tests effectués.

Le prof d'EPS se réunit avec le coordinateur au sein de l'établissement où il livre le bilan de l'orientation de ses meilleurs élèves dans une spécialité quelconque au responsable de cette discipline au sein de l'établissement scolaire. C'est dire que seul un travail collectif peut donner des fruits.

Lorsque j'étais inspecteur d'EPS, j'étais sévère en ce qui concerne la présence des Profs de sorte qu'un enseignant dont l'équipe ne joue pas doit néanmoins être présent dans une infrastructure sportive voisine de son établissement. Je ne sais pas si, aujourd'hui, ce souci de respect de son travail est toujours partagé par tout le monde.