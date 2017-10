Tunisie: Un match capital entre le pays et le Sénégal

La tâche n'est certes pas de prime abord facile, mais les potentialités dont dispose la sélection tunisienne et ses ressources morales doivent pouvoir procurer une satisfaction.

Le plus important est d'arriver à ce premier choc (en attendant le second de demain face au tenant du titre, le Kenya) dans les meilleures conditions possibles. Nihel Kbaïer et consorts devront être très fortes et bien en jambes pour tromper un six sénégalais au potentiel technique et au gabarit impressionnants.

Les nôtres devront tenir compte de tous les aléas et doivent absolument se maîtriser et se concentrer sur leur sujet. Elles possèdent l'expérience des chocs et des rencontres sous haute pression.

Bassam Fourati devra savoir gérer son groupe et l'inciter à redoubler d'efforts pour sortir grandi de cette explication musclée. Le coach national dispose de toutes les données utiles ayant observé son adversaire de près lors de la journée inaugurale face à la RDCongo.

Résultats de la première journée

Cameroun-Botswana 3-0 (Poule A)

Sénégal-RDCongo 3-1 (Poule B)

Kenya-Nigeria 3-0 (Poule B)

Programme d'aujourd'hui

16h00 : Tunisie-Sénégal

18h00 : Cameroun-Algérie

Curiosité

Le Sénégal avec ses «pros»

L'effectif de l'équipe sénégalaise, notre adversaire du jour, compte des éléments à l'expérience consommée et qui continuent à rouler leur bosse un peu partout en Europe, alors qu'une seule joueuse a préféré la piste coréenne et ne cesse d'impressionner par ses énormes qualités.

Préparation relevée

L'équipe du Cameroun, bien décidée à se distinguer sur son sol et à offrir à son pays le premier titre africain, a préparé ses affaires pour la circonstance pendant un mois au Brésil. Avant cela, l'équipe a pris part au grand prix féminin (équivalent à la World League Hommes).

Le Kenya le plus titré, la Tunisie la plus présente

Le Kenya s'est taillé la part du lion avec neuf titres en onze participations.

La Tunisie, qui en est à sa quinzième présence, compte trois titres acquis en 1985 à domicile, 1987 au Maroc et 1999 au Nigeria.

L'Egypte s'est contentée aussi de trois titres en onze participations.

L'Algérie neuf fois présente compte un seul titre tout comme les Seychelles.

La 6e CAN, l'exception

La CAN de 1993 au Kenya détient le record de participants avec dix équipes. Le nombre pour le reste des compétitions africaines varie entre cinq et neuf.

La finale ce samedi à 16h00

Ce jeudi, toutes les équipes observeront une journée de repos. Celles qui composeront le carré d'as auront l'occasion d'affûter leurs armes et de revoir certaines dispositions tactiques afin qu'elles soient fin prêtes pour les demi-finales prévues le vendredi 13 octobre. A 16h00 le premier de la poule A rencontrera le deuxième de la poule B. Et à 18h00 le premier de la poule B affrontera le deuxième de la poule A.

La finale se jouera le lendemain samedi à 16h00.