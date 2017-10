Cameroun: Distinction - La sénatrice Patience Eboumbou récompensée

La sénatrice suppléante a reçu un prix du cercle d'éthique et de promotion des journalistes du Cameroun (CEPROJ) pour l'ensemble de son œuvre

Le vendredi 06 octobre 2017, le cercle d'éthique et de promotion des journalistes du Cameroun (ceproj) a remis a madame Patience Eboumbou le prix de l'excellence managériale Pour l'ensemble de son œuvre.

C'est à son domicile de Bonaberi que celle dont on ne présente plus les œuvres a reçu la délégation du Ceproj venue lui remettre son prix.

Madame Minyem Endene Patience épouse Eboumbou ingénieur des télécommunications a la retraite est connue sous plusieurs casquettes. Elle est entre autre présidente du réseau des associations féminines de douala 4è, ancienne d'église, prédicateur laïc, présidente des femmes ingénieurs du Cameroun, membre du comité central du RDPC, membre de la délégation permanente du RDPC dans le Wouri et sénateur suppléant. Rien que ça.

Le prix de l'excellence managériale qu'elle a reçu ce jour des mains du président du Ceproj vient récompenser sa contribution à l'émergence économique du Cameroun, son combat permanent dans la promotion du vivre ensemble, sa contribution a la compréhension ,l'amitié, la coopération et la paix entre les peuples , sa fidélité au Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais, parti pour lequel elle milite depuis de longues années, son engagement extraordinaire avec compassion aux cotés de l'état à atténuer les souffrance et a protéger la vie .cet engagement qui se situe dans le prolongement des actions du couple présidentiel, c'est-à-dire voir un monde plus juste et plus solidaire ,les aides qu'elle apporte aux personnes vulnérables et dans le besoin, principalement les enfants , les femmes et les nécessiteux, son soutien inconditionnel et sans réserve aux institutions de la république.

Pour recevoir son prix, madame la sénatrice était entourée par certains cadres du parti et ainsi que des proches et la famille.

Pour l'heureuse récipiendaire, cette distinction vient donc comme un couronnement pour le travail abattu tout au long de sa carrière , elle avoue aussi qu'elle n'a jamais travaillé avec pour objectif de recevoir un quelconque prix .elle est donc aussi surprise que reconnaissante vis-à-vis du Ceproj ainsi que du travail qui les a amené a récompenser sa personne. Elle confie que cette distinction n'est pour elle qu'un appel a plus d'effort car aujourd'hui qu'elle sait que son œuvre est reconnue, elle va décupler son engagement aux cotés des couches vulnérables afin de mérité la reconnaissance et la confiance du chef de l'état et de tout le peuple camerounais.