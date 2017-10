Tunisie: Ridha N'sairi - «Un devoir de performance»

En supprimant ce grand handicap.

Le sport sera pratiqué aisément et les milliers d'écoliers et de lycéens inscrits dans notre système des centres de promotion sportive ainsi que les 1.400 professeurs d'éducation physique mobilisés par l'Etat auront la latitude de s'adonner à leur activité de la manière la plus optimale.

Bien évidemment, l'école, le collège, le lycée et l'université continueront, comme par le passé, à être l'antichambre du sport civil par excellence.

Mieux encore, ils le font et le feront encore d'une manière académique et scientifique alors qu'avant les terrains vagues et la «Houma» (quartier) le faisaient rudimentairement.

Donc, les résultats ne pourront qu'être bien meilleurs».