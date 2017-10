Tunisie: Ils ont coupé le cordon ombilical

Des repères perdus

Il y avait un véritable cordon ombilical entre toutes les parties. Il a été coupé et c'est dommage ! Ces recruteurs se précipitaient dans les aires de jeu à la recherche de l'oiseau rare. Les meilleurs éléments trouvaient vite preneurs et on les façonnait dans les clubs civils.

Cette coutume a été malheureusement délaissée. Les mœurs ont changé, dans le mauvais sens, cela s'entend. Les bons repères ne sont plus là. Peut-être à cause de l'infrastructure aussi.

Le temple du Palais de la foire n'existe plus et les terrains annexes du Parc B sont aujourd'hui occupés, par les équipes du Sport et travail.

C'est vraiment dommage

Depuis belle lurette, la tutelle promettait de relancer les compétitions scolaires et universitaires. Promesses non tenues ?

Pourtant, même si elles existent, ces joutes ne font plus l'unanimité. Que fait donc la fédération des sports scolaires et universitaires ? Pourquoi ces compétitions ne sont plus médiatisées comme auparavant ? C'est toute une chaîne de bonnes habitudes qui s'est brisée.

Restaurer ces compétitions serait le meilleur cadeau que l'on puisse offrir aux jeunes sportifs d'aujourd'hui qui seront les champions de demain. D'autant que la science a progressé.

Avec la matière première dans les lycées et les universités, notre sport civil ne pourrait qu'en sortir gagnant.