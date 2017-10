Tunisie: Le souci de dégager une élite

Ces activés sont bien entendu implantées avec des degrés variables à tous les niveaux d'enseignement.

Cependant, si l'occupation préférée de la jeunesse est la pratique sportive, les élèves et les étudiants peinent à concilier sport et études, surtout s'ils ne sont ne sont pas inscrits dans l'un des cursus scolaires sportifs classiques.

Concilier les exigences de l'entraînement et de la compétition avec les exigences tout aussi contraignantes des études n'est pas évident si les horaires ne sont pas aménagés. Empiriquement parlant, le sport scolaire et le levier du sport civil, un gisement comme on dit. Cet idéal de base est-il applicable de nos jours ?

Durant leur scolarité, les élèves auront l'occasion de faire prospecter leurs prédispositions physiques et de se faire prendre en charge par un cursus d'amélioration des performances munis d'un suivi scientifique et médical très minutieux, compte tenu d'une scolarisation généralisée dans nos contrées ? Difficile à dire. Et pourtant, le milieu scolaire constitue une réserve, un potentiel pour la prospection des performances sportives et l'émergence d'une génération de champions en herbe qui grossirait les rangs de nos élites sportives.

Le sport scolaire et universitaire a trop longtemps été assimilé à des cours d'éducation physique, seulement pour à terme constituer une réserve de talents en herbe pour le sport civil. Sauf que cette « matière » enseignée dans les lycées n'est dispensée qu'à raison de deux heures tout au plus. C'est trop peu pour appliquer dans sa globalité l'agenda y afférent. En clair, l'organisation pédagogique doit être équilibrée avec les autres disciplines d'enseignement général.

D'un point de vue analytique, le sport dans les milieux scolaires et universitaires est organisé en associations sportives scolaires, permettant d'entraîner les élèves dans des compétitions interassociations. Et c'est principalement là que les éducateurs doivent effectuer la prospection des aptitudes sportives et détecter certains profils capables d'évoluer dans les cursus civils.

Aménagement des horaires, outil de veille et de suivi

Y aurait-il donc un maillon manquant de la chaîne ? Celui qui permettrait d'optimiser la recherche des profils recherchés ?

De point de vue statutaire, les associations sportives disposent de cellules internes où les élèves sont pris en charge pour un encadrement renforcé dans une discipline sportive choisie.

Sauf que, jusque-là, les bonnes pioches ne sont pas dénichées de manière régulière et permanente. A cet effet, seules les classes sport-études constituent une opportunité auprès des jeunes élèves appartenant à des clubs civils, associations sportives scolaires pour continuer leur encadrement, à l'aide d'un aménagement horaire qui permette la réconciliation entre leurs études d'enseignement général et les activités sportives. Cet aménagement propre aux structures sport-études doit forcément s'étendre à tous les établissements à terme.

Exonération et infrastructure

La stratégie de base, l'aménagement des horaires, le cycle de formation et les mécanismes de détection. Le plan de travail doit englober toutes les variables endogènes et exogènes propres au projet. Et forcément, la logistique et l'infrastructure doivent être au niveau des ambitions et de l'objectif voulu. Comme c'est le cas d'ailleurs depuis quelques années, l'exonération de tout matériel sportif des impositions fiscales et douanières au même titre que le matériel pour l'éducation et la culture a permis des avancées certaines en matière de promotion du sport scolaire et universitaire. C'est productif à terme, sachant que cela permet de

mettre en avant le sport comme vecteur des valeurs éducatives et citoyennes à l'école, et hors de l'école, avec en toile de fond, un large réseau associatif qui donne à chacun la possibilité de découvrir et de pratiquer une multitude d'activités.

Et au-delà du but final, soit créer une pépinière de talents qui puisse se greffer au sport civil. Cela permet aussi de rappeler

que le sport et l'école s'appuient sur les mêmes valeurs : le goût de l'effort, la persévérance, la volonté de progresser, le respect des autres, de soi et des règles surtout.

Intégration, lien social et dotations d'infrastructure

Indépendamment du lien entre sport scolaire et civil, le tremplin recherché, les objectifs dans le temps sont tels qu'ils permettent d'améliorer les capacités physiques des jeunes dans un but de bien-être, d'épanouissement, de santé et de développement personnel.

D'autres constantes sont aussi partie intégrante, comme faciliter l'intégration en créant du lien social, via les activités physiques et sportives. A cet effet, et dans cette droite ligne, une «labellisation»

permettrait de valoriser les politiques sportives dans les enceintes scolaires. La dynamique sportive dans les écoles et universités pourraient, par exemple, reposer sur un partenariat entre, d'une part, un établissement d'enseignement et, d'autre part, un acteur du mouvement sportif (club civil, fondation...). Ce qui nous ramerait tout droit à l'élaboration d'un éventuel calendrier académique.

Soutien, recensement du parc d'équipement, valorisation, structures d'appui. Le travail est titanesque, mais le jeu en vaut la chandelle. Exemple, un recensement et un état des lieux permanents des besoins en termes de matériel permettraient de combler ce déficit patent en dotation d'infrastructures.

Le sport scolaire et universitaire est souvent considéré comme le vivier ou le réservoir du sport civil permettant aux différentes fédérations sportives de recruter leurs athlètes. C'est le cas en Tunisie où le taux de scolarisation est quasiment le même que celui des pays occidentaux.

Le souci de dégager une élite

La notion du sport scolaire, par la conjonction des deux termes sport et scolaire, est à concevoir dans un contexte bipolaire.

L'influence respective est certaine. Le système sportif qui détermine le support (les pratiques compétitives). Et le système scolaire qui impose le secteur d'intervention et le temps de pratique. Toute cette dynamique est régie par l'association sportive scolaire qui

n'a pratiquement pas pour objectif majeur la formation d'une élite proprement dite. Cette tâche-là relève d'autres secteurs et nécessite des entraînements intensifs, exige beaucoup de temps, une infrastructure et un matériel hautement sophistiqués.

Et c'est pour cela que dans le souci de dégager une élite sportive par le biais de la compétition scolaire, il convient de partir de la masse. C'est pourquoi les activités des associations sportives scolaires se déroulent en deux actions parallèles, l'une consacrée aux épreuves de masse, l'autre aux championnats interétablissements. Pour ces actions propres à l'école, les enseignants ont une double casquette : enseignant 70% et entraîneur 30%.

Dans ce cas d'espèce, ces derniers affiliés à l'association sportive scolaire et, donc, à l'institution éducative, favorisent-ils à terme l'apparition des champions de demain ? Une donne est certaine. L'intérêt de l'association sportive universitaire ou scolaire se justifie par son rôle dans l'émergence des sportifs nationaux de qualité, les moyens et les ressources humaines mobilisés ainsi que la masse des élèves concernés qui font de cette activité, l'un des piliers majeurs dans la détection, voire la formation des champions de haut niveau.