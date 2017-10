Tunisie: Mohamed Jouirou - «Un secteur à la dérive»

Durant trois heures, les enseignants préparaient tout ce beau monde et dans toutes les disciplines pour les compétitions inter-établissements.

Toutefois, l'envie et la motivation des participants étaient si grandes que ces derniers pouvaient aller le plus loin possible dans ces compétitions, histoire de se distinguer et, de surcroît, être couronnés en fin d'année dans les finales scolaires et universitaires.

Cette double motivation de la part des jeunes talents et enseignants avait contribué à l'émergence des talents aussi bien dans les sports collectifs qu'individuels qui avaient alimenté les clubs civils... Leur intégration a été facile et leurs résultats ne se faisaient pas attendre, au grand bonheur du sport scolaire et universitaire qui avait brillé de mille feux à cette époque.

De nos jours, beaucoup de choses ont changé et on assiste à une fulgurante chute du sport scolaire et universitaire dans la mesure où il n'y a pas la même envie et motivation aussi bien chez les élèves et étudiants que chez les enseignants et ceci faute d'infrastructure devenue précaire. De même, l'émergence, voire l'expansion des centres d'éducation privés créés à mon avis pour un but purement lucratif ont joué un vilain tour dans la progression du sport scolaire et universitaire qui n'arrête pas de chuter pour entrer par la suite dans l'anonymat.

Il est vrai que cette chute est dûe au manque d'envie des élèves et étudiants qui n'ont plus les mêmes occupations, mais l'absence de conscience professionnelles chez les enseignants et le manque de contrôle de leur travail par les inspecteurs ont rendu la situation plus lamentable. C'est pour cette raison d'ailleurs, on ne voit plus de grands champions en athlétisme, en boxe, en natation et autres sports individuels, à l'instar du lancement de javelot et disque, en saut en hauteur et en saut en longueur et à la perche.

Pour conclure, l'apport du sport scolaire et universitaire qui a constitué pour le passé un vrai gisement pour le sport civil a beaucoup perdu de son impact. Toutefois, la nonchalance du corps enseignant et le manque d'envie et de motivation chez les élèves et les étudiants restent à mon sens les deux principales causes de ce déclin dont les retombées ont été néfastes sur le sport tunisien en général.

Solutions : ce secteur complètement en dérive devrait être de nouveau restructuré sur des bases solides pour qu'il retrouve son lustre d'antan. Une consultation nationale regroupant les spécialistes du domaine pour trouver les remèdes à cette chute serait à mon avis l'approche adéquate pour espérer sortir de cette impasse qui n'arrête pas de s'amplifier... ».