Cameroun: Cultures - Ouverture solennelle ce lundi 09 octobre 2017 à Yaoundé des manifestations du Quarantenaire du Cerdotola

La cérémonie qui débute à 09 heures a pour cadre le palais des congrès, et marque selon Narcisse Mouelle Kombi le ministre des Arts et de la Culture (Minac), le renouveau du Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et langues africaines (Cerdotola), institution créée en 1977 par 11 pays de l'ancienne Organisation de l'unité africaine (Oua), et qui a pour siège social, Yaoundé, capitale de l'Afrique en miniature.

Le Quarantenaire du Cerdotola se célèbre du 09 au 13 octobre 2017 à Yaoundé. Placé sous le très haut patronage du chef de l'Etat camerounais Paul Biya, la célébration des 40 ans de la seule institution encore en vie des cinq créées par l'Oua, a pour thème, « Enraciner l'Emergence de l'Afrique ». Mais avant cela, Les Professeurs Narcisse Mouelle Kombi et Charles Binam Bikoï, respectivement ministre des Arts et de la Culture, et Secrétaire exécutif du Cerdotola, étaient face à la presse jeudi dernier à Yaoundé pour plus amples explications.

Pour le Minac, le Cerdotola qui célèbre son Renouveau, est sans doute l'une des institutions les plus fiables d'Afrique. « A la création du Cerdotola en 1977 par 11 Etats, on n'y croyait peu. Le fonctionnement du Cerdotola n'a pas échappé aux affres des programmes d'ajustement structurel qui avaient affecté ses pays membres, et a alors pendant 15 à 20 ans, connu une sorte de sommeil. », a affirmé Narcisse Mouelle Kombi après avoir félicité au nom du gouvernement camerounais, le Prof Charles Binam Bikoï pour son dynamisme qui aura sans doute permis la renaissance du Cerdotola.

Au programme des manifestations du Quarantenaire du Cerdotola qui s'ouvre ce jour à Yaoundé, le sommet des institutions culturelles d'Afrique et de la diaspora ; le colloque international du Cerdotola 2017. La grande exposition « Village Unbuntu » destinée à illustrer la diversité des savoirs patrimoniaux comme source et ressource d'industrialisation de l'Afrique ; le défilé de mode de la haute couture africaine ; les Nuits du Cerdotola (industries créatives, scènes des arts, musique, théâtre, mode, cinéma). L'on annonce aussi au menu des activités, les concours des jeux sapientaux.

Le Secrétaire exécutif du Cerdotola a indiqué que des proviseurs et autres responsables des établissements d'enseignement secondaire, à se déplacer avec leurs élèves afin qu'ils prennent part au concours des contes, fables et langues africaines pour les décomplexer, et leur permettre de débusquer les talents qui somnolent en eux.

La Croisade internationale pour la reconsidération des cultures patrimoniales d'Afrique, est donc à l'œuvre depuis ce lundi 09 octobre 2017 à 09 heures, et ce jusqu'à vendredi prochain au palais des congrès de Yaoundé.