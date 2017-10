Tunisie: Sghaier Zouita - «Se réconcilier avec le sport scolaire»

Et on a même meublé les vendredis et mercredis après-midi, réservés généralement aux compétitions, aux séances de cours, sans oublier les cours particuliers. Ceci doit être corrigé pour développer ce secteur qui joue un rôle social important en faveur des écoliers dans ces temps où la délinquance frappe fort», conclut notre invité.

Ce sera juste quelques festivals et quelques actions de promotion. Il faut aussi voir les espaces qui se sont réduits pour la pratique du sport en faveur des autres matières, ce qui décourage les écoles et les lycées à programmer même des séances d'éducation physique.

Le sport scolaire bientôt réhabilité ? Cela demande du temps. «Il est clair qu'avec 400.000 dinars , la fédération du sport scolaire et universitaire n'aura pas l'occasion de tenir une compétition durable et de valeur.

