Tunisie: Omar Maâmar - «Absences de stratégies claires»

En revanche, l'infrastructure dans le sport scolaire est presque inexistante. Rares sont les établissements scolaires où on trouve des terrains omnisports et une piste d'athlétisme, le matériel n'est jamais disponible pour toutes les disciplines.

Des entraîneurs ont continué à travailler malgré ces handicaps comme Hammadi Jaouadi, Zied Aouichaoui et Saber Hafsi. Nous étions convaincus que de nouvelles disciplines apparaîtraient telles que l'athlétisme. Puis plus rien, la fièvre baisse, les esprits se calment et on retrouve le rythme habituel. Le sport au collège et au lycée a perdu de son éclat.

Le déclin

Le sport scolaire est victime de certains choix. Et Omar Maamar de continuer : «Les centres de promotion ont réduit le rôle des clubs scolaires. Les séances de vendredi après-midi disparaissent à cause de l'horaire des séances de cours particuliers.

Les parents, soucieux de la scolarité de leurs enfants, renvoient leurs petits au collège ou au lycée pour des séances de cours particuliers au lieu de les lancer dans les activités sportives. Et l'entraîneur, avec qui il va travailler, dans ces conditions, avec des élèves éreintés qui n'ont plus la force physique ni mentale nécessaire pour s'entraîner ? A qui la faute, à eux ou à lui ?

Dans l'état actuel des choses, la pratique de l'éducation physique nuit à toutes les parties, à commencer par les enseignants de cette discipline, les conditions dans lesquelles ils travaillent sont loin d'être favorables. Le sport scolaire doit être le pourvoyeur de sportifs de haut niveau, les quelques lycées sportifs ou les centres de formation ne résolvent pas nos difficultés sur ce plan, car dans ces institutions, le nombre de sportifs est réduit, alors que c'est en élargissant la base que nos chances de recruter les meilleurs seront beaucoup plus importantes et ainsi on aura donné la chance à tout le monde.

Donc, c'est dans un souci d'efficacité et d'équité que l'on suggère d'accorder au sport scolaire tout l'intérêt qu'il mérite, c'est le seul moyen qui puisse nous permettre de dépasser nos handicaps au niveau sportif et de mettre fin au désordre qui règne dans les établissements scolaires».