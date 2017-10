Tunisie: Tête froide et jambes de feu

Les Tunisiens allaient-ils se montrer trop prudents ? C'est la première impression qu'ils donnèrent avant que la rencontre ne s'enflamme à la hauteur des vingt-cinq minutes, et voir une action rondement menée par Maâloul qui s'engouffra sur le côté gauche.

Il avait le choix entre tirer et marquer ou remettre en retrait pour offrir un ballon sur un plateau d'argent à Khenissi. Il choisit de tirer... dehors. Immanquable certes, mais il fallait être dans la peau d'un joueur pour juger en toute objectivité.

Cette alerte piqua au vif les Guinéens, qui changèrent de rythme et réussirent à s'enhardir pour venir menacer franchement l'arrière-garde tunisienne quelque peu léthargique et surtout qui peinait alors que la nonchalance des avants tunisiens, mal appuyés par un milieu peu inspiré remettait le ballon dans la zone de vérité tunisienne.

Cela sautait aux yeux, les Tunisiens ployaient sous le joug d'une pression insupportable. Et ce qui devait arriver arriva, avec un but qui allait permettre aux locaux de mener au score (37e) jusqu'à la dernière minute de la première mi-temps.

L'inquiétude commençait à se fourvoyer dans les esprits. Ce onze si pimpant qui avait donné bien des espoirs, allait-il s'écrouler comme un vieux chêne ? Un moment difficile qu'il fallait passer en ayant la tête froide. L'équipe tunisienne a toujours montré qu'elle avait du caractère et savait remonter ses handicaps. Elle l'a prouvé devant des équipes bien plus coriaces. Cette furia guinéenne n'allait pas se poursuivre éternellement.

Et voila qu'un coup franc obtenu à la limite de la surface de réparation donnera l'occasion à Msakni, jusque-là fort discret, de se rappeler au bon souvenir un adversaire survolté et qui se montrait de plus en plus menaçant.

Il restait quarante-cinq minutes à tenir. Tout n'était plus qu'entre les mains des joueurs qui étaient dans l'obligation de se montrer plus incisifs, plus menaçants pour bloquer leurs adversaires et les priver d'espaces. Tout allait bien, théoriquement, mais... ce n'est jamais facile de l'expliquer dans une ambiance surchauffée et face à un vis-à-vis qui semblait jouer le match se de sa vie.

Il fallait avoir la tête froide et les pieds de feu pour s'en sortir de cette fournaise. Le Syli national poussé par un public tout acquis, aidé par une humidité de plus en plus incommodante pour les Tunisiens, allait chercher à reprendre l'initiative. Il fallait s'y préparer côté tunisien en resserrant les rangs de la défense et en ratissant les balles au milieu du terrain. Maâloul a sans doute profité de la pause pour remettre de l'ordre dans les rangs de ses joueurs.

Et ce repos sur une note qui avait cessé d'être négative grâce à l'égalisation, était bonne pour le moral. Pour les Tunisiens, visiblement plus concentrés, tout allait donc bien. Pour les Guinéens, il leur fallait tout reprendre à zéro.

De quoi relancer l'ardeur d'une défense tunisienne qui devint plus incisive et plus fixée sur les éléments adverses les plus en vue. Le milieu qui avait laissé trop d'espaces en première mi-temps, se montrait plus actif.

La rentrée de Badry, aussi actif qu'à son habitude et de Khazri empoisonnant par ses déplacements incessants et ses appels, y était pour quelque chose. Les Guinéens qui, ne l'oublions pas, sont d'excellents triporteurs de balles et qui jouaient sans pression, continuèrent à pousser jusqu'à la 74e minute ,quand l'inévitable Msakni logea la balle d'un tir impossible pour donner l'avantage à l'équipe de Tunisie.

C'était le tournant attendu, ce tournant tant souhaité qui allait provoquer le break. La reconstitution des différentes lignes tunisiennes, effectuée à la reprise, donna plus de profondeur au jeu, ce qui obligea les Guinéens à se crisper dans leur zone, allégeant par voie de conséquence la pression sur la défense tunisienne, maintenant plus sûre d'elle et plus rigoureuse. Ben Amor et Msakni iront comme à la parade tripler et quadrupler la marque et annoncer le début des... festivités.

Pas seulement par la poignée de spectateurs tunisiens présents à Conakry, mais aussi dans tous les foyers de la Tunisie profonde !

Une victoire, acquise avec brio, surtout que l'émotion d'être mené, en terre étrangère a été surmontée et que la force de caractère des joueurs a prévalu encore une fois pour démontrer que l'équipe de Tunisie valait les compliments qui lui ont été adressés au lendemain de ses précédentes sorties. Bonne continuation !