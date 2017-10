Tunisie/Guinée: «Un match parfait»

Ils sont au paradis et sont presque qualifiés au Mondial 2018 en Russie. Bravo et merci. Maintenant il faut que le match face à la Libye soit une fête pour le football tunisien.

En possession, les camarades de Maâloul se sont montrés vigilants à la perte du ballon. Si tous les joueurs ont été au diapason, Ben Amor a une nouvelle fois été impressionnant pour prévenir les transitions adverses, se montrant même capable de transformer des ballons de récupération en contre-attaques. Il a réussi à marquer un but après une passe en or de M'sakni.

Il y a eu de la complicité dans les déplacements, le jeu au sol, rapide, l'animation offensive a été performante avec un super M'sakni, et ceux qui sont entrés sont rodés dans le même tempo à savoir Badri, Trabelsi et Khazri.

