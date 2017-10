Cameroun: CAN 2019 - On prépare l'inspection de la CAF

Une semaine après le 56e anniversaire de la Réunification et ses péripéties dans les… Plus »

En termes de réajustement, le Minsep a évoqué la signature d'accords-cadres avec les différentes villes hôte. Aux présidents des Commissions techniques, il a été demandé de finaliser les plans d'action, chronogrammes et projets de budget. Les présidents de Comités de site, eux, ont été invités à veiller scrupuleusement au suivi des travaux selon le cahier de charges. La presse a pour sa part été conviée à relayer tous les efforts faits par le Cameroun pour être prêt non seulement pour la première visite d'inspection de la CAF, mais aussi et surtout, au coup d'envoi de cette CAN en 2019.

La date n'est pas encore connue mais il y a une certitude : la première mission d'inspection de la Confédération africaine de football sur les chantiers de la Coupe d'Afrique des nations 2019 est imminente. Question donc d'être prêt à tout moment, le Comité local d'organisation de la compétition, présidé par le ministre des Sports et de l'Education physique, Bidoung Mkpatt, s'est réuni vendredi dernier au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Une réunion élargie aux présidents des Comités de site, à savoir les gouverneurs des régions du Centre, du Littoral, du Sud-ouest, du Nord et de l'Ouest.

