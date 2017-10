Cameroun/Algérie: Cameroun-Algérie - La victoire de l'orgueil

Les Lions indomptables ont donc remporté avec panache le match de samedi face à l'Algérie.

Le résultat final en lui-même importe peu, dans la mesure où les deux équipes étaient déjà éliminées de la course pour la Coupe du monde Russie 2018. Mais c'est le contexte qui lui donne une saveur très particulière. Avec toutes ces informations, plus ou moins fondées, concernant la sélection de certains joueurs, la communication du coach principal etc.

Toutes choses qui faisaient craindre une contre-performance à domicile. Et cela d'autant plus que les précédentes sorties, tant en Coupe des confédérations 2017 que contre le Nigeria (5 buts encaissés) ont révélé chez nos fauves des nombreuses défaillances. Il fallait donc être d'un optimisme béat pour envisager une victoire nette. Les gradins clairsemés du stade Omnisports en disaient d'ailleurs long sur une certaine désaffection du public, même si des inconditionnels y ont cru jusqu'au bout.

S'il y a des satisfactions à tirer de cette rencontre, elles résident dans la manière avec laquelle les Lions l'ont abordée. Combinant assez bien l'offensive et le repli défensif, le système de jeu déployé dès l'entame de la partie n'avait rien à voir avec la fébrilité, voire l'attentisme, qui devenaient presque des marques de fabrique. Dans l'ensemble, les joueurs ont mouillé le maillot, faisant preuve d'un volontarisme et d'un engagement à toute épreuve, n'hésitant pas d'aller au contact physique.

Depuis la victoire à la CAN 2017, c'est la première fois en effet que le Cameroun gagne un match officiel par deux buts d'écart. Bien plus, les réalisations viennent de là où on s'y attendait le moins : Njié Clinton de l'OM qui retrouve son instinct de buteur après un long passage à vide et Pangop de l'USD qui a prouvé de quoi est capable un joueur du championnat local. Signe des temps ?

Sans aller vite en besogne, on a comme l'impression que les mauvais résultats des Lions ces derniers temps ont eu pour effet positif de galvaniser davantage l'équipe. Humiliés et méprisés, les champions d'Afrique en titre ont puisé au fond d'eux-mêmes des ressources pour rebondir. C'est en quelque sorte la victoire de l'orgueil sur la fatalité.