Ile Maurice: Anuga 2017/Alimentation - Enterprise Mauritius dirige une délégation en Allemagne du 7 au 11 octobre

communiqué de presse

Une délégation mauricienne comprenant dix opérateurs participe à Anuga, la célèbre foire internationale de l'industrie agroalimentaire, qui se tient à Cologne, en Allemagne du 7 au 11 octobre 2017. L'initiative revient à Enterprise Mauritius.

Maurice sera représenté à la section Fine Food. Parmi les produits exposés figurent : Sucre et sucres spéciaux ; Fruits de mer ; Boissons - thé, spiritueux et autres boissons ; et des aliments surgelés.

Anuga est la plateforme idéale regroupant les acteurs clés donc les plus importants de l'industrie alimentaire. Cette importante foire attire non seulement les plus importants décideurs du commerce international mais elle cible également des principaux clients du marché extérieur et des acheteurs des grandes plateformes en ligne.

Les objectifs sont d'augmenter la visibilité internationale des PME ; accroître la visibilité de Maurice comme un fournisseur fiable de produits agricoles ; et consolider les parts du marché en Europe. La foire représente en effet une plateforme efficace pour le renouvellement de contacts et le réseautage, et pour mieux cerner les exigences du moment et les tendances du marché, et se familiariser avec les technologies alimentaires récentes.

La foire Anuga

Tous les deux ans, le commerce, l'industrie et la restauration hors domicile se donnent rendez-vous à cet important salon mondial des produits alimentaires et des boissons. Quelque 155 000 visiteurs professionnels sont attendus cette année à Anuga. Plus de 160 000 visiteurs et plus de 7 000 exposants provenant de plus de 108 pays y sont attendus.

Avec dix salons sous sa bannière, Anuga est la plus grande et la plus importante plateforme mondiale des affaires pour l'agroalimentaire international. En raison des participations allemandes et étrangères, Anuga constitue pour les acheteurs délégués par le commerce et ceux qui représentent la restauration hors domicile une plateforme idéale d'information et d'approvisionnement.

Chacun des dix salons mobilise des leaders du marché de même que des Petites et Moyennes Entreprises. Les divers salons sont : Anuga Fine Food, Anuga Frozen Food, Anuga Meat, Anuga Chilled and Fresh Food, Anuga Dairy, Anuga Bread & Bakery, Anuga Hot Beverages, Anuga Drinks, Anuga Organic, Anuga Culinary Concepts.

Les exposants viennent de plus de 100 pays. L'Italie, l'Espagne, la Grèce, la France, la Turquie, les Pays-Bas, la Belgique, les États-Unis et la Thaïlande sont les pays qui comptent le plus d'exposants. De grandes participations viennent de Chine, de Pologne, de Grande-Bretagne et d'Autriche.