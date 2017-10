Sénégal: Promotion du recours aux camions de vidange - L'Onas sensibilise la banlieue pour l'abandon de la vidange manuelle

Selon Ousmane Camara, une telle journée de sensibilisation est nécessaire car, dit-il, «le Sénégal a lancé, en 2012, un programme pour l'amélioration de l'usage des boues de vidange notamment à Pikine et Guédiawaye. Et, dans le cadre de ce programme, ils se sont rendus compte que pas moins de 45% de la population de la banlieue utilisent la vidage mécanique».

Le directeur de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas), Lassana Gagny Sakho, accompagné de son secrétaire général, Ousmane Camara et des agents de sa direction, a effectué une visite dans plusieurs quartiers de la banlieue hier, dimanche 8 octobre. L'objectif de cette tournée était de sensibiliser les populations sur les dangers de la vidange manuelle des fosses sceptiques et en même temps promouvoir le recours aux véhicules autorisés à faire ce travail et qui sont disponibles à l'Onas.

Pour l'effectivité de cette pratique salubre, les autorités de l'Office national de l'assainissement du Sénégal (Onas), avec à leur tête le directeur Lassana Gagny Sakho, ont fait hier le tour de plusieurs quartiers de la banlieue pour sensibiliser les populations sur les dangers de la vidange manuelle des fosses sceptiques et, en même temps, promouvoir le recours aux véhicules autorisés à faire ce travail et disponibles à l'Onas.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.