Sénégal: Le père de Mbaye Niang - "Les critiques ont été oubliées"

"C'est un footballeur professionnel et il sait que ça va très vite", a-t-il indiqué, soulignant que l'objectif est commun : "assurer la qualification à la Coupe du monde le plus tôt possible".

"Notre joie a été immense en le voyant entrer avec le maillot national et jouer sa partition", a-t-il ajouté, rappelant que le plus dur reste à faire.

"Franchement, c'est oublié. Quand on veut avancer, on ne doit pas se permettre de ressasser", a rappelé M. Niang interrogé sur la performance de son fils pour son premier match avec les Lions du Sénégal, samedi contre le Cap Vert (2-0).

Dakar — Le footballeur Mbaye Niang et sa famille ont oublié les incompréhensions et les vives critiques qui ont entouré la première sélection de l'attaquant franco-sénégalais, a assuré le père du joueur, Oumar Niang, dans un entretien téléphonique avec l'APS.

