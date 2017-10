Burkina Faso: L'Etat ivoirien impliqué dans le putsch de 2015, selon Mediapart

Trois jours après le coup de force de l'ex-garde rapprochée du président Compaoré, le 16 septembre 2015, le général Diendéré affirme au juge d'instruction qu'un hélicoptère a quitté Ouagadougou pour atterrir à Niangologo près de la frontière ivoirienne afin d'y récupérer du matériel et une valise. Dans les caisses, des fumigènes, dans la valise, une importante somme d'argent. Une somme qui pourrait correspondre à celle que deux membres de l'ex-majorité burkinabè, Léonce Koné pour le CDP et Hermann Yaméogo pour l'UNDD, avouent avoir touchée au moment de ce putsch qu'ils soutenaient ouvertement.

Le site Mediapart relance les spéculations sur le rôle joué par la Côte d'Ivoire dans le « coup d'Etat le plus bête du monde », comme certains ont qualifié le putsch manqué de septembre 2015 au Burkina Faso. Ce jour-là, le 16 septembre 2015, moins d'un an après la chute du régime de Blaise Compaoré et sa fuite vers Abidjan, le général Gilbert Diendéré et des militaires de l'ex-régiment de sécurité présidentielle prennent le pouvoir avant de le rendre deux semaines plus tard.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.