Congo-Kinshasa: Des rebelles attaquent un camp de la MONUSCO proche de la ville de Beni

Depuis, le groupe a progressé en direction de Beni. La société civile de ce territoire est très inquiète et se pose des questions sur cette rébellion ougandaise des ADF qu'on donnait pour affaiblie, et qui semble revenir en force, avec encore plus de combattants et plus d'armes, qu'avant.

Cette offensive a commencé vendredi alors que cela faisait des mois que la situation dans la région était plutôt à l'accalmie. Un groupe fortement armé des ADF aurait lancé une attaque-surprise contre quatre positions militaires des FARDC situées dans le parc national des Virunga, à l'est de Beni. Les soldats congolais ont été chassés dès le lendemain de l'offensive de leurs positions. Des positions reprises quelques mois plus tôt justement à ces mêmes rebelles ougandais. Les soldats congolais ont dû se replier à une quarantaine de kilomètres de la ville.

Des sources de la société civile, contactées à Beni, parlent d'un blindé de la Monusco qui aurait été fortement endommagé. Elles ajoutent que les rebelles des ADF se seraient ensuite repliés une dizaine de kilomètres plus à l'est.

Un casque bleu a été tué et douze autres blessés au cours de l'attaque d'une base de la mission onusienne située entre Kamango et Mbau, selon la porte-parole de la Monusco, Florence Marchal. Une attaque qu'elle attribue à « des présumés rebelles des ADF ». Elle assure que la base est toujours sous contrôle des militaires des Nations unies qui se sont déployés de chaque côté de la route afin de « protéger les populations », selon toujours la porte-parole. Des hélicoptères militaires ont été également déployés sur place.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.