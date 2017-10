Sénégal: Diplomatie de bon voisinage du pays - Sidiki Kaba en tournée diplomatique dans les pays frontaliers

Dans le cadre de la diplomatie de proximité, mise en avant par le président de la République, Macky Sall, qui entend dorénavant mettre l'accent sur le bon voisinage, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Me Sidiki Kaba, effectuera, du 09 au 12 octobre 2017, une «tournée diplomatique» dans les pays voisins. Ce périple le conduira successivement au Mali, en Guinée-Bissau, en Gambie, en Guinée-Conakry, au Cap-Vert et en Mauritanie.

Le Sénégal tient à une entente cordiale avec ses voisins. En atteste, Me Sidiki Kaba, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Me Sidiki Kaba effectuera, dès ce lundi 09 octobre 2017, et ce jusqu'au 12 courant, une «tournée diplomatique» dans les pays limitrophes du Sénégal, informe un communiqué du ministère.

Me Sidiki Kaba se rendra successivement au Mali, en Guinée-Bissau, en Gambie et en Guinée-Conakry où il va tenter de recoller les morceaux suite à l'incident (supposé ou réel) entre son prédécesseur Mankeur Ndiaye et le président guinéen Alpha Condé, président en exercice de l'Union Africaine (UA), né d'une passe d'armes entre les deux hommes lors du 29e sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA, ouvert le lundi 3 juillet 2017 à Addis-Abeba (Ethiopie). Seulement, le ministère sénégalais des Affaires étrangères avait, en son temps, apporté un démenti par rapport à cette «bourde diplomatique» (voir Sud Quotidien du 5 juillet 2017).

Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur poursuivra, ensuite, son périple au Cap-Vert et en Mauritanie. Dans ce dernier pays, en plus de la situation difficile de nos compatriotes, notamment les déboires des pêcheurs guetndariens avec les gardes côtes mauritaniens et les saisies de leurs embarcations et matériels de pêche, la visite de Me Sidiki Kaba ne manquera pas de rassurer les autorités mauritaniennes suites à la conférence de presse avortée des organisations de défense des droits humains du Sénégal et de la Mauritanie sur les violences et atteintes au droits de l'homme et l'esclavage dans ce pays frontalier.

En effet, selon Rfi, au Sénégal, des ministres ont discrètement demandé à ces ONG de défenses des droits de l'homme qui dénoncent l'esclavage en Mauritanie de ne pas organiser de conférence de presse à Dakar. Par conséquent, programmée, pour la première fois, le samedi 30 septembre, la rencontre a été annulée et reportée au jeudi 5 octobre dernier. Toutefois, même si cette conférence de presse a été annulée deux fois, jeudi dernier, dans une rangée de sièges vides, seul Seydi Gassama, directeur exécutif d'Amnesty International/Sénégal, était venu expliquer la situation.

«Je dois avouer qu'à nous-mêmes, également, l'Etat du Sénégal nous a exprimé ses préoccupations. Surtout que les bruits entre les deux pays ont tous des répercussions sur les populations. Il y a eu des actes de représailles, soit contre des pêcheurs, soit contre des Sénégalais qui seraient en situation plus ou moins irrégulière en Mauritanie.»

Me Sidiki Kaba à Johannesburg pour préparer la visite d' Etat de Macky Sall en Afrique du sud

Selon le texte, «ces visites de proximité rentrent dans le cadre de la vision de la diplomatie du président de la République, Macky Sall, qui entend dorénavant mettre l'accent sur le bon voisinage». A son retour, précise la source, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, Me Sidiki Kaba ralliera New-York, le 16 octobre 2017, pour aller défendre devant l'Assemblée générale de l'ONU, la candidature du Sénégal au Conseil des Droits de l'Homme. Le 19 octobre, il participera au Conseil intergouvernemental entre la France et le Sénégal. Enfin, Me Sidiki Kaba se rendra le 21 octobre 2017 en Afrique du Sud pour préparer la visite d'Etat que le Président de la République Macky Sall doit y effectuer, conclut le document.