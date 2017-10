Sénégal: Éliminatoires coupe du monde 2018 - Les «Lions», a deux points de la Russie

Opération relance réussie ! Le Sénégal s'est imposé (0-2), ce samedi 7 octobre au Nacional Estadio de Praia devant le Cap-Vert, grâce à Diafra Sakho (81ème min) et Cheikh Ndoye (90ème +2).

Une victoire, combinée à la défaite (3-1) du Burkina Faso au FNB Stadium de Johannesburg face à l'Afrique du Sud propulse les Lions, seuls à la tête de la poule D, avec 8 points, devant les Etalons (6 points), les Requins Bleus (6 points), les Bafana Bafana (4 points). La bande à Sadio Mané est désormais à deux points seulement du mondial Russie 2018. Il reste deux matchs à jouer. Le 10 novembre à Polokwane en Afrique du Sud et le 14 novembre à Dakar, face à la même équipe.

Deux points, c'est tout ! C'est désormais ce que cherche l'équipe nationale du Sénégal pour composter son ticket pour la prochaine coupe du monde de football prévue du 14 juin au 15 juillet 2018 en Russie. En déplacement, ce samedi 7octobre à Praia, pour affronter le Cap-Vert relancé après ses deux victoires d'affilée face à l'Afrique du Sud, les poulains d'Aliou Cissé ont tout simplement rempli leur mission. Une victoire (0-2) nette et sans bavure qui fait soudainement passer le Sénégal de la 3ème à la 1ère place de la poule D. Mieux, avec la défaite (3-1) des Etalons du Burkina Faso à Johannesburg, les «Lions» ne cherchent plus que deux points, en deux matches, pour décrocher leur visa pour la Russie.

Pourtant, rien ne présageait d'un tel résultat. Ce, à cause des conditions climatiques qui ne favorisent pas une bonne pratique du sport. «Ma plus grosse inquiétude, ce n'est pas la pelouse synthétique, mais le vent qui est devenu le principal ennemi du football. Il peut changer facilement la trajectoire d'une frappe et l'appréciation du gardien», avait alerté Aliou Cissé, la veille du match.

Seulement, les Requins bleus qui avaient pourtant l'obligation de vaincre pour rester en course, ne pourront pas profiter de cet «avantage» en première période. Recroquevillés sur eux-mêmes, avec deux rideaux défensifs, ils seront assaillis par les offensives des Lions.

Dès la 4ème minute, Diafra Sakho, manque son contrôle suite à une belle passe de Papa Alioune Ndiaye. L'ancien sociétaire de la Génération Foot rate à nouveau une opportunité de scorer à la 7ème min. Et, la réaction du Cap-Vert ne se fait pas attendre. Puis qu'une minute après, Khadim Ndiaye sera obligé de sortir du grand art pour sauver le Sénégal. Chaude alerte !

Pour le reste du temps, ce sera: attaque du Sénégal contre une défense du Cap-Vert. Diafra Sakho (25ème, 45ème), Kara Mbodji (28ème), Papa Alioune Ndiaye (42ème) vont tous s'employer. En vain ! Au retour des vestiaires, le Sénégal accentue la pression. Avec «l'aide» du vent, les «Lions» assiègent le camp capverdien.

Et la lumière vint du banc !

Après une demi-heure de jeu, les «Lions» n'arrivent toujours pas à trouver la faille. Pis, ils s'exposent à des contre-attaques que la défense sénégalaise est obligée d'enrayer par des fautes. Surtout face aux virevoltants Ryan Isaac da Graça Mendes et Garry Mendes Rodrigues sur les côtés. Ce qui expliquent les avertissements de Idrissa Gana Guèye (63ème min) et Kara Mbodji (67ème min).

Toutefois, ce qu'on aura remarqué le plus, c'est l'entrée de Mbaye Niang à la place de Papa Alioune Ndiaye (62ème). Coaching payant d'Aliou Cissé qui a décidé de déséquilibrer son milieu pour renforcer son attaque.

Mais le coach des Lions ne s'arrête pas là. Face à un Diao Baldé Keïta transparent, il lance Opa Nguette (79ème min). Ce passage du système de 4-2-3-1 à 4-4-2 porte automatiquement ses fruits. Puisque Diafra Sakho va reprendre victorieusement une frappe repoussée le portier Vozinha pour ouvrir le score (81ème min). Coup de massue dans les gradins de Nacional Estadio de Praia.

Contraints désormais de sortir de leur camp, les Requins bleus s'exposent davantage. Et, Mbaye Niang, le «renégat» saisit cette opportunité dans les arrêts de jeu pour mettre pratiquement toute la défense capverdienne dans le vent, avant d'effectuer un retrait pour Opa Nguette. La frappe de l'attaquant des Lions est repoussée.

Mais, Cheikh Ndoye, entré à la place de Sadio Mané à la 87ème min, ne va pas donner une seconde chance à Vozinha. La frappe fait mouche et met KO le Cap-Vert. La messe est dite ! Le Sénégal s'offre désormais un boulevard. Premier avec 8 points, suivi du Burkina Faso et du Cap-Vert (6 points chacun) et de l'Afrique du Sud (4 points), il ne lui faut juste que deux points pour prendre part à la plus grande fête du football, l'été prochain en Russie. Rendez-vous les 10 novembre à Polokwane et le 14 novembre à Dakar.

Réactions

Pape Alioune Ndiaye (Milieu) :

«C'était difficile, mais on n'a pas perdu de vue l'objectif, qui était les trois points. Dès le début, on savait que ça allait être difficile. Il ne fallait surtout pas qu'ils nous endorment. On a su rester costauds, une fois encore, en gardant l'objectif en tête, sortir victorieux de cette rencontre. Avec le vent, c'était compliqué, en première période. On s'est dit, à la mi-temps, que ça ne doit pas être une excuse. C'est vrai que c'est difficile, mais il fallait impérativement gagner, aujourd'hui (samedi, Ndlr). C'est ce que nous avons fait, avec un bel état d'esprit, une grosse envie. Félicitations à nous ! Sur le plan personnel, le coach m'a dit, avant, que mon rôle allait être déterminant. Je me suis dit que les conditions sont certes difficiles, mais sur les ballons que j'aurais, il fallait bien les négocier. On a su faire face à l'adversaire. Même si on peut toujours mieux faire».

Cheikh Ndoye (Milieu du terrain) :

«Nous sommes contents de ce résultat. L'objectif, c'est la gagne, la victoire. Parce qu'on était là pour gagner. Dieu merci, on a gagné 2-0. Sur mon but, c'est vrai que le gardien a été mal positionné par rapport à la vitesse du ballon. En première mi-temps, avec le vent, c'était difficile pour nous. En plus, c'était sur du synthétique. Mais on a su gérer. En deuxième période, le vent nous était favorable. Et on a pu marquer deux buts».

Diafra Sakho (Attaquant) :

«C'était très difficile. Ces derniers jours, on s'est entraînés sur du gazon synthétique (à l'institut Diambars, Ndlr). En première mi-temps, on a su gérer. On devait les laisser jouer tout en défendant bien notre camp. Après, en seconde période, quand le vent sera en notre faveur, on va essayer d'attaquer. C'est ce qu'on a fait et ça été bien réussi. Je suis content de la victoire. Le coach m'a fait confiance. Je lui dédie d'ailleurs cette victoire. Durant toute la semaine, il a eu de belles paroles dans tous les côtés. Je pense que c'est la meilleure façon pour nous de répondre aux attentes, bien finir ce match pour essayer de donner la qualification au Sénégal».

Kara Mbodji (Défenseur) :

«C'est une belle victoire, Dieu merci. Je félicite mes coéquipiers. L'essentiel a été fait, c'était de gagner. Maintenant, il faut continuer à bosser, car il nous reste deux matchs importants. Contre le vent, en première mi-temps, on n'arrivait pas à jouer devant. L'objectif, c'était de ne pas perdre. On l'a fait en deuxième mi-temps, c'est ce qu'il fallait faire. Il nous reste deux matchs et six points à prendre. On fera tout pour prendre ces six points et décrocher la qualification».

Ryan Mendes (Cap-Vert) :

«Forcément, on est tristes. On avait bien commencé le match. En première mi-temps, on a eu deux ou trois occasions pour marquer des buts. On ne l'a pas fait. Vers la fin du match, le Sénégal a marqué, pendant leur temps fort. Bravo à eux. Nous, on est désolé pour notre public. On va se concentrer et revenir après, pour jouer les matches jusqu'au bout. On est, forcément, déçus. Quand on perd, on est déçu. Surtout quand on perd comme ça, devant notre public».

Cheikhou Kouyaté, Capitaine du Sénégal :

«On savait que le match n'allait pas être facile. Les conditions étaient difficiles, mais nous avons suivi les consignes du coach. Il nous avait dit de tout faire pour ne pas prendre de but à l'extérieur. Et, je pense que nous l'avons réussi. Quand on a Sadio Mané, Diafra Sakho ou un Diao Baldé (Keïta) devant, ils peuvent à tout moment faire la différence. Rien n'est encore fait. Il faudra se remettre au travail. Nous aurons un match difficile en Afrique du Sud et il faudra bien le préparer. La qualification se jouera entre l'Afrique du Sud et le Sénégal. Nous irons là-bas pour gagner».

Me Augustin Senghor, Président FSF : «La qualification n'est pas encore acquise»

«Après avoir fini de jubiler, aujourd'hui, il faut remettre les pieds sur terre. On y est presque, mais ce n'est pas encore fait. Il faut continuer à travailler, dans le sérieux, la concentration et l'humilité, pour aller jusqu'au bout, dans cette aventure qui devait nous amener en Russie. Je peux dire qu'aujourd'hui les joueurs ont le job et qu'on est sur la bonne voie. Je suis satisfait du jeu et des joueurs.

Je pense que des équipes comme le Sénégal, on en redemande. Il y a beaucoup de talents, de l'engagement, de la motivation, de la concentration permanente. Si on ajoute les ingrédients de ce match, aux conditions atmosphériques, qui auraient pu déjouer n'importe quelle équipe, on peut dire qu'ils ont réussi un match parfait. Il faut ajouter aussi le cleanship, le fait de ne pas encaisser. Je pense que les joueurs ont été à la hauteur des attentes sénégalaises, mais aussi du monde entier qui les voient comme l'une des meilleures équipes africaines.

Aujourd'hui, ce qui est le plus important à faire, après avoir savouré cette belle victoire, c'est de se concentrer. Novembre, c'est déjà là. Il faut essayer de prendre les points nécessaires en Afrique du Sud. Et pourquoi pas à Dakar pour aller à cette Coupe du monde. Les jeux ne sont pas encore faits. Nous devons continuer à travailler, mettre en avant nos qualités et nos valeurs, qui sont l'humilité.

Avec l'Etat et la fédération, nous avons pu gérer ce match. Nous avions trois finales, nous avons réussi une. Aussi bien sur la préparation que les conditions de voyage et hébergement. Maintenant, il faut persévérer. L'Etat est à nos côtés et ils l'ont toujours été. Maintenant, à deux jets d'une qualification, je pense qu'ils mettront le paquet. Justement, après le match conte l'Afrique du Sud, avoir la possibilité de revenir immédiatement, pour pouvoir venir préparer la dernière sortie à Dakar».

Saer Seck, Vice-Président de la FSF et président de la ligue pro : «Cette équipe a montré qu'elle avait de l'âme»

«Cette équipe a montré qu'elle avait de l'âme. On avait des conditions atmosphériques à la limite du praticable. C'est un terrain dur. On dirait un terrain carrelé. Le vent était également un adversaire de taille. On a fait le dos rond, attendu et porté l'estocade sur la fin. C'est ce que les garçons ont fait. C'était un match très difficile, avec une équipe très enthousiaste, avec des joueurs rapides. On savait qu'ils attendaient la perte du ballon pour jouer dans notre camp. Je pense qu'on a pu les contenir et marquer ces buts en toute fin de partie.

Quand on vit avec ce groupe, on sent l'engagement autour de ce maillot national. Je pense que cette équipe mérite du public sénégalais une plus grande considération, un plus grand soutien, mais aussi une plus grande permanence dans ce soutien. On a eu un petit désamour avec les deux matchs nuls contre le Burkina Faso. Je pense que c'est derrière nous et que cette équipe s'est réconciliée avec son public».