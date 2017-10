Sénégal: L'absence de collège à Sédhiou promis par le président plombe les ambitions

Les différents acteurs du système éducatif de la commune de Dioudoubou, dans le département de Goudomp, mettent en commun leurs efforts pour offrir à leurs enfants une éducation de qualité.

Outre le désherbage et la salubrité des salles de cours réalisés par les familles d'acteurs, l'institution municipale a octroyé des fournitures scolaires et des équipements de reprographie aux écoles pour l'effectivité du démarrage des cours dès aujourd'hui, lundi, jour de la rentrée des classes. Cependant, la décision de création d'un collège manifestée par le président de la République en récompense aux efforts de construction et sur fonds propres des salles et du bloc administratif de ce CEM tarde jusqu'ici à voir le jour.

Pour l'effectivité du démarrage des cours dès ce lundi, premier jour de la rentrée des classes, l'institution municipale de Dioudoubou dans le département de Goudomp et l'ensemble des familles d'acteurs du système éducatif en font un pari de sublime urgence. La mairie a déjà anticipé sur la salubrité des écoles et octroyé des fournitures scolaires à tous les établissements. Ibrahima Djité, le maire de Dioudoubou a fait savoir que « la commune de Dioudoubou reste mobilisée pour faire du concept Ubbi tèy jang tèy une parfaite réussite.

L'ensemble des acteurs du système depuis les parents d'élèves, les élèves, les enseignants et autres acteurs ont mis la main à la patte pour la salubrité des écoles. Nous, en notre qualité d'institution municipale, nous avons dégagé une ligne budgétaire de cinq millions de CFA pour l'achat des fournitures scolaires et des outils de reprographie pour l'ensemble des écoles de la commune. Cela nous permet d'optimiser les rendements scolaires ».

Abdoulaye Faty le directeur de l'école de Santhiaba Manjaque y voit de la valeur ajoutée dans l'amélioration des enseignements/apprentissages : « la mairie de Dioudoubou a consenti cette année d'énormes efforts. Outre les fournitures scolaires, les équipements de reproduction vont nous permettre d'élaborer les documents d'évaluation des élèves alors qu'auparavant cela se faisait directement au tableau noir », dit-il. « La communauté de Dioudoubou n'a pas attendu l'Etat pour bâtir son collège avec un bloc administratif pour abréger la galère des élèves qui font 8 kilomètres pour rallier les CEM voisins », a notamment indiqué le maire Ibrahima Djité.

« Nous sommes très peinés de voir nos enfants faire tous les jours ouvrables 8 kilomètres pour se rendre au collège de Sandiniéry et même parfois astreints de trouver des tuteurs ailleurs comme à Tanaff pour étudier. Beaucoup de filles sont victimes de grossesses précoces sur le chemin de l'école ou du fait des conditions de tutorat exécrables, loin de leurs parents. L'année dernière, nous avons eu 50 réussites à l'entrée en 6e mais leur orientation pose problème. C'est pour cette raison que nous avons construit ces salles de classes et le bloc administratif pour résoudre ce énigme » !

En attendant la création d'un collège, l'exaspération !

Face à ces efforts de la communauté, le président de la République aurait instruit la création de ce collège mais jusqu'ici, dixit le maire Ibrahima Djité, rien de tel. « Quand l'inspecteur d'académie de Sédhiou a appris les efforts que nous avons consentis par la construction de ce collège, il a informé le ministre de l'Education nationale qui, à son tour, a informé le président de la République. Celui-ci a appelé et instruit devant tout le monde au palais pour que le collège de Dioudoubou puisse être créé cette année ».

Et de se désoler de la lenteur de l'exécution de cette décision : « Trois mois depuis ces instructions, rien de tel alors que nous avons déjà construit nos classes pour le CEM et nous ne voulons plus envoyer nos enfants étudier ailleurs en raison des risques de grossesses et la faiblesse des chances de réussir ».

L'éloignement des collèges explique le fort taux des grossesses précoces, selon la dame Siré Diockou : « beaucoup de nos filles tombent enceintes du fait de l'éloignement des collèges, problèmes de tutorat et risques sur le long chemin de l'école. Dans toute la commune, seule une fille a réussi au baccalauréat au moment où la tendance est au soutien au leadership des femmes ».

L'axe II du Plan Sénégal émergent mettant l'accent sur le capital humain, la commune de Dioudoubou reste dans la dynamique mais ne demande qu'un accompagnement des pouvoir publics pour prendre son envol.