Congo-Brazzaville: Ministère du Commerce - Besoin d'une mise à niveau pour améliorer la prestation du personnel

Très peu de cadres évoluant dans les différents services du ministère du Commerce ont le profil requis. Le ministre d'Etat, ministre du Commerce, des approvisionnements et de la consommation, Alphonse Claude N'Silou, ayant fait le constat, a invité ses collaborateurs à se perfectionner.

« Il est urgent de refaçonner le commerce pour qu'il devienne un levier important pour le développement du Congo. Pour atteindre cet objectif, le personnel capable de porter ce projet doit avoir un profil adapté dans les domaines de commerce, sciences économiques, droit, gestion... », précise Alphonse Claude N'Silou dans une récente note circulaire.

Lors d'une séance de travail le 6 octobre dernier, à Brazzaville, le directeur général de la concurrence et de la répression des fraudes commerciales, Philippe Nsonde Mondzie, a sensibilisé les cadres et agents de ce département aux réformes engagées par leur nouveau patron et les conduites à tenir pour la mise en oeuvre de celles-ci (réformes).

Cette initiative ministérielle intervient à un moment où ces agents de terrain, notamment les agents verbalisateurs, vérificateurs et agents de recouvrement sont attendus dans le cadre des missions de contrôle et d'enquêtes sur les prix et la qualité des produits vendus sur les marchés congolais.

Outre l'insuffisance de la prise en charge des enquêtes, la tutelle déplore également le non-respect des procédures légales et une « confusion blâmable » du rôle de chacun des services. Cette situation, d'après la tutelle, pénalise les commerçants et l'administration.

« J'exhorte ledit personnel à bien vouloir s'inscrire dès cette année 2017, au concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration et de magistrature (... ). Le personnel qui ne fera pas cet effort d'adaptation sera remis à la disposition de la Fonction publique pour une meilleure utilisation », prévient la circulaire n°0005/MCAC-CAB du 8 septembre 2017.