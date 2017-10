Congo-Brazzaville: Vie des partis - UDR-Mwinda fête ses 25 ans sous le signe de la renaissance

Inscriptions et concours bloqués pour les nouveaux bacheliers ; sessions d'examens renvoyées aux calendes… Plus »

De même, il a rappelé que l'UDR-Mwinda s'est donné comme objectif principal, dès sa création, œuvrer pour la conquête et l'exercice véritable du pouvoir par la voie de la démocratie et sa philosophie politique choisie est la social-démocratie.

Par ailleurs, le président de l'UDR-Mwinda a rendu un hommage aussi bien aux cadres et militants décédés qu'à ceux qui sont encore en vie ayant mis leur énergie à contribution pour la création de cette organisation et sa participation aux différentes batailles politiques.

« De cent quarante membres du conseil national élus au premier congrès ordinaire, moins d'une vingtaine à assister à la dernière session extraordinaire de cette instance qui avait voté la résolution relative à la participation de notre parti aux élections législatives et locales du juillet dernier. Le bureau politique formé de quarante membres au sortir du congrès, ne compte plus que huit. La présidence, quant à elle, a perdu ses cinq vice-présidents, laissant le président tout seul à poursuivre les objectifs des pères fondateurs », a indiqué Guy Romain Kinfoussia.

Dans le même ordre d'idées, il a annoncé une campagne de restructuration des organes intermédiaires et de base sur l'ensemble du territoire national au cours de ce dernier trimestre 2017. « C'est à ce prix que l'UDR-Mwinda pourra relever les défis du moment et poursuivre l'œuvre commencée par nos illustres prédécesseurs », a-t-il poursuivre.

Ainsi, l'orateur a proposé aux cadres et militants présents à ces retrouvailles la mise en place urgente de deux instances ad hoc pour suppléer au conseil national et au bureau politique actuellement en sous-effectif, afin, a-t-il renchéri, de permettre au parti de préparer sereinement son deuxième congrès ordinaire.

Le président de cette formation politique de l'opposition, Guy Romain Kinfoussia a reconnu, dans son discours de circonstance, que l'UDR-Mwinda a perdu plusieurs cadres et militants pour des raisons diverses, et le temps est venu de lui insuffler un vent nouveau à travers la convocation du deuxième congrès ordinaire courant 2018.

