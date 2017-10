Sénégal: Babacar Guèye, alerte - «Macky Sall peut envisager un troisième mandat, en 2024»

Selon le professeur en droit constitutionnel, Babacar Guèye, le président Macky Sall peut, en 2024, envisager de briguer un troisième mandat comme l'avait fait le président Wade.

Invité du jour de l'émission Grand jury de la Radio futurs médias (privée) hier, dimanche 8 octobre, Babacar Guèye, un des rédacteurs de la Constitution de 2001 a indiqué que les rédacteurs des modifications adoptées, lors du référendum du 20 mars, ont oublié de prévoir des dispositions transitoires.

Le professeur en droit constitutionnel, Babacar Guèye est formel. Le débat relatif au troisième mandat présidentiel peut à nouveau surgir au Sénégal avec le président Macky Sall en 2024. Invité du jour de l'émission Grand jury de la Radio futurs médias (privée) hier, dimanche 8 octobre, Babacar Guèye, un des rédacteurs de la Constitution de 2001, révisée lors du référendum du 20 mars 2016 dernier, a indiqué que les nouvelles dispositions de la charte fondamentale du Sénégal telles que libellées actuellement, n'interdisent pas au chef de l'Etat, Macky Sall de briguer un troisième mandat présidentiel. Président du Collectif des organisations de la Société civile pour les élections mais aussi du Réseau Sénégalais des observateurs citoyens, le professeur Babacar Guèye entend ainsi attirer l'attention des Sénégalais sur le risque qu'encourt le Sénégal.

«Si nous appliquons la Constitution à la lettre, on peut considérer que le mandat actuel ne fait pas partie du décompte. Ce qui fait que le président Macky Sall, en 2024, peut envisager de briguer un troisième mandat comme l'avait fait le président Wade», alerte le professeur Babacar Guèye. Avant d'ajouter dans la foulée : «Quand a été rédigée la Constitution, on a dû oublier certainement de prévoir des dispositions transitoires. Il fallait ajouter des dispositions transitoires pour prévoir que le mandat en cours fait partie du décompte des deux mandats que l'actuel président peut avoir». Poursuivant son propos, le spécialiste du droit constitutionnel de préciser tout de même qu'il est encore possible de rectifier cette donne en procédant à une révision constitutionnelle pour définitivement verrouiller ce débat.

Par ailleurs, se prononçant sur le débat en cours concernant l'appel au dialogue du président de la République, le président du Collectif des organisations de la société civile pour les élections souligne que le dialogue n'aurait jamais dû s'interrompre. Car dit-il, «la démocratie repose sur deux piliers : compétition et le dialogue». «Le dialogue doit reposer sur les règles qui régissent la compétition. Il doit être permanent. Ce sont les acteurs du dialogue qui doivent en définir les termes. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup trop d'invités. Il faut savoir avec qui, sur quoi et comment dialoguer. Il faut nécessairement qu'on renoue le dialogue. On va vers une élection présidentielle. Il faudra que tout le monde se mette d'accord sur les règles de jeu», déclare-t-il avant d'ajouter au sujet de la personnalité du ministre qui devra organiser les élections. «Le ministère de l'intérieur ne doit plus organiser d'élections au Sénégal».