Congo-Brazzaville: Route nationale 1 - Vers la reprise des travaux de la route Kinkala-Mindouli

Le ministre de l'Equipement et de l'entretien routier Emile Ouosso, s'est entretenu le 9 octobre à Brazzaville avec le directeur général de la société Razel-Bec, Olivier Monteiro, en vue de la relance des travaux de construction de la route Kinkala-Mindouli dans le département du Pool, longue de 54km.

Le chantier routier sur le tronçon Kinkala-Mindouli prend son origine au rond-point de Gambiri, à la sortie ouest de Kinkala, et se termine à la sortie ouest de Mindouli - croisement Route nationale 1 (RN1) en direction de Pointe-Noire et la RN9 en direction de Kindamba. La poursuite du chantier sur cet axe routier est imminente « si toutes les conditions sont réunies », affirme le directeur général de l'Equipement et de l'entretien routier Blaise Onanga, soulignant qu'il est également question « de sauvegarder la coopération entre l'Union européenne et le Congo ».

Le coût du projet d'aménagement et de bitumage de ce tronçon, cofinancé par le Fonds européen de développement (10e Fed) et le budget de l'Etat congolais, est estimé à 37.685.630.347 Fcfa, pour un délai d'exécution initialement prévu à 33 mois. Faute de paiement, l'entreprise en charge des travaux n'a pas pu respecter le délai prescrit. Le directeur général de l'équipement et de l'entretien routier justifie ce défaut de paiement par la crise financière que vit le Congo.

Le 30 novembre 2015, suite au non-paiement de la part congolaise, ce projet a connu un « premier » arrêt des travaux. Le chantier a été repris en mars 2016, après le versement, par l'Etat, d'une somme de 5 milliards Fcfa. La dette du Congo au titre des travaux exécutés à ce jour s'élève à 14.742.042.242 Fcfa. Toutefois, l'occupation de l'emprise des traversées de Missafou et de Mindouli nécessite des expropriations estimées à 1 milliard Fcfa.

Les études d'exécution ainsi que les terrassements primaires ont été réalisées à 100%. Sur le niveau d'exécution des travaux, les déblais ont été réalisés à 74%, les remblais à 84%, la couche de forme en litho stabilisation à 24%, la couche de fondation à 22%, la couche de base à 15%, l'assainissement longitudinal à 0%, les caniveaux rectangulaires en béton armé à 26%, les ouvrages d'art mineurs à 75%, les ouvrages d'art majeurs à 40%, et le pont ferroviaire réalisé à 40%.

Pour garantir l'exécution des travaux, « Il y a des conditions préalables avant d'aller sur le terrain. Nous avons fait le tour de toutes les dispositions financières, technique, etc. Toutes les conditions ne sont pas arrêtées », a fait savoir le patron de Razel à l'issue de l'audience, soulignant au passage que la démarche du président de la République, Denis Sassou N'Guesso, vis à vis des populations du Pool est une démarche positive et très constructive, favorable selon lui, à la reprise effective des travaux de la route Kinkala-Mindouli.