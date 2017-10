Sénégal: Abdoulaye Diouf Sarr décline sa feuille de route

« Le sérieux, la loyauté et la rigueur dans le travail constitueront les qualités que nous cultiverons en vue de l'atteinte des résultats qui sont attendus de nous. » Ces mots ont été livrés par le tout nouveau ministre de la Santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, lors de sa prise de contact avec les médecins-chefs de régions (MCR) et les directeurs des établissements publics de santé (EPS).

Une occasion saisie aussi par le ministre pour décliner quelques axes de sa politique qui s'inscrit dans « la continuité tout en travaillant vite et avec méthode pour achever, dans les meilleurs délais, les chantiers entamés par mon prédécesseur ainsi que ceux que je vais ouvrir moi-même. »

Régularité du cadre de concertation, rapports avec les partenaires, priorité à l'usager. Telles sont les priorités définies par le nouveau ministre de la Santé et de l'Action Sociale lors de sa rencontre avec l'ensemble des médecins-chefs régionaux et des directeurs des établissements publics de santé.

Développant ces questions, lors de l'ouverture de la rencontre, le ministre a montré toute sa détermination et sa disponibilité à engager les efforts nécessaires pour l'érection d'un système de santé plus fort, financièrement et géographiquement accessible pour tous. Car s'agissant du cadre de concertation, le ministre, a révélé la tenue prochaine d'une rencontre avec les responsables de son secteur tous les trois mois.

En plus, des visites de terrain seront effectuées pour échanger avec le personnel sur leurs conditions de travail. L'autre point abordé concerne l'attention particulière qu'il compte accorder aux partenaires sociaux et le système d'alerte mis en place par les mouvements à rendre plus performant. Les partenaires techniques et financiers, dont l'OMS est le chef de file, les acteurs du secteur privé et de la société civile sont dans la ligne de mire du ministre qui compte huiler davantage ses relations avec eux. Y compris les associations de malades et associations de personnes vivant avec un handicap qui doivent mériter toute son attention.

Sur la question de la satisfaction des usagers qui constitue son crédo, le ministre a invité les responsables de la santé à adopter une démarche plus inclusive qui doit conduire vers une plus grande réactivité. Il a surtout insisté sur la qualité de l'accueil dans les structures de soins, les urgences sanitaires, ainsi que l'orientation dans les Etablissements de santé et leur salubrité. A la suite de son discours, l'état des lieux des structures sanitaires régionales et les urgences des établissements publics ont été passés au peigne fin par le médecin chef régional de Kaolack, le Dr Doudou Sène et le directeur de l'hôpital Dalal Diam, le Dr Moussa Sam Daff.