Cameroun: Division du pays - La désapprobation de l'Est

Les forces vives du RDPC dans la région ont tenu un meeting géant samedi dernier à Bertoua, pour dire non aux velléités sécessionnistes et soutenir l'action du chef de l'Etat

Si aux encablures du 1er octobre 2017, le temps semblait s'obscurcir sur le ciel jusqu'ici globalement paisible du Cameroun, du fait de certaines velléités sécessionnistes, le pays a su faire front à cette menace. En témoigne, le soleil radieux sur Bertoua, la capitale régionale de l'Est, au moment où les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) et les populations ont investi les rues, pour une marche de soutien au chef de l'Etat et s'opposer à la division du pays.

Après les meetings organisés dans les quatre départements de la région (Lom-et-Djerem, Haut-Nyong, Kadey et Boumba-et-Ngoko), c'est une véritable démonstration de force qui a été organisée à la maison du parti de Bertoua. La région de l'Est s'est levée dans ses principales places fortes pour dire non à la sécession et non aux violences dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. L'Est est par contre en faveur de la paix et du dialogue. « Le désordre ne passera pas par la région de l'Est. Ce meeting s'inscrit dans la même dynamique (que ceux organisés dans les départements). Il constitue l'apothéose de cette mobilisation que nous voulons constante et permanente », a déclaré Emmanuel Bonde, chef de la délégation permanente du parti dans la Kadey et représentant du chef de la délégation permanente du RDPC dans la région de l'Est, empêché.

A ses côtés, ses camarades des autres départements de la région, les ministres Joseph Le, Ernest Gbwaboubou, Ange Michel Angouing, etc. Les élus locaux et les autorités administratives de l'Est ont aussi répondu présent pour la conclusion au niveau régional, de l'intense mobilisation lancée à l'Est pour faire barrage aux ennemis de la paix. Des membres de la communauté anglophone résidant à Bertoua se sont également exprimés sur l'unité nationale. Une façon d'illustrer que l'Est reste et demeure une terre d'accueil où le vivre-ensemble entre les différentes communautés est une réalité.

De même, rappel a été fait de la façon dont le gouvernement camerounais a géré la crise dite anglophone, ainsi que les multiples réponses apportées par le chef de l'Etat. D'où le soutien une fois de plus manifesté par l'Est au président Paul Biya dans la gestion de cette situation.