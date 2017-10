Sénégal: Développement - Muhwava, de la CEA, exhorte l'Afrique à investir dans sa jeunesse

Les jeunes peuvent être des éléments déterminants pour des changements socioéconomiques positifs en Afrique, si des investissements appropriés sont faits pour libérer leur potentiel d'innovation et devenir des citoyens productifs, affirme William Muhwava, Chef de la Section de la population et de la jeunesse, de la Division de la politique de développement social, de la Commission économique pour l'Afrique.

Dans un exposé sur la démystification du concept du dividende démographique en Afrique dans un atelier sur les options politiques pour les jeunes en Afrique et les instruments interrégionaux en matière de politique pour la jeunesse, à Addis-Abeba, Muhwava déclare que l'explosion de la jeunesse peut se transformer en cauchemar, si celle-ci n'est pas correctement exploitée.

«Ceci est à l'avantage de la jeunesse et cela peut être un passif si ces jeunes ne sont éduqués, qualifiés, en bonne santé et sans possibilités d'emploi», précise-t-il, ajoutant que les jeunes peuvent également être des éléments de troubles sociaux s'ils sont désespérés et désabusés par leurs contextes économique et politique.

Muhwava déclare qu'il est crucial pour le continent d'investir dans le développement du capital humain ; les réformes économiques, la promotion de la bonne gouvernance et la responsabilité comme moyen de garantir que les besoins des jeunes sur le continent ont été abordés et avec leur participation.

Il indique que l'Afrique peut bénéficier du dividende démographique s'il investit dans sa jeunesse.

«Des jeunes en bonne santé, éduqués, productifs et engagés peuvent aider à briser le cycle de la pauvreté intergénérationnelle et sont plus résistants face aux défis individuels et sociétaux», fait savoir Muhwava.