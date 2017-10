Tunisie: L'USBG panse ses blessures

D'ailleurs, il y a eu des remous, dernièrement, dans les milieux proches du club et le deuxième entraîneur ne serait pas à l'abri, à l'heure actuelle.

Il risque de se faire remercier vu que l'équipe n'a connu que des revers sous sa houlette. C'est dire que l'atmosphère n'est pas détendue d'une façon générale, comme en témoignent les discussions dans les quatre coins de la ville quand on parle foot. Malgré cela, l'espoir et la confiance occupent une bonne place chez les sportifs. Cendrillon est capable de renaître de ses cendres .

On retient son souffle !

A présent, à Ben Guerdane, staff technique et joueurs sont en pleine préparation. Deux séances par jour. Le matin, un travail basé sur la condition physique, l'après-midi, des exercices axés sur le volet tactique. Et, en plus des trois matches amicaux disputés au cours de cette trêve contre l'ESMidoun, l'Etoile de Fériana et l'ASG, une quatrième rencontre était au programme face à l'USTataouine, mais annulée à cause d'une divergence concernant la date.

Autrement dit, Hidoussi a mis au point un programme étoffé par le biais duquel il souhaite entamer la reprise avec un nouveau visage. Malgré les critiques, la totalité de l'effectif ainsi que l'entraîneur et les responsables sont sérieux et appliqués. Ils ont les yeux braqués sur leur prochain match qui aura lieu contre le ST, à Ben Guerdane. Plus de problème d'intégration pour les nouveaux. Et, pour rester en contact avec la compétition, une autre rencontre amicale aura lieu, aujourd'hui dimanche à 15h00, contre l'ASG au stade du 7 Mars, à Ben Guerdane. Elle ne pourrait être que bénéfique. Elle permettrait de peaufiner les automatismes entre les joueurs et mettre en application la stratégie conçue dans les séances d'entraînement .