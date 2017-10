Tunisie: Abdelkarim Fatnassi (Commissaire régional aux sports du Kef) - «Tant qu'il n'y a pas de suivi... »

Pourtant, la Fédération tunisienne des sports scolaires et universitaires et les ministères de l'Education et de la Jeunesse et des Sports font un effort. Le niveau n'est pas remonté pour autant.

Au Kef, il y a un surplus de hauts cadres sportifs et d'enseignants d'éducation physique. Ce qui manque terriblement, ce sont les espaces dédiés à l'activité sportive au sein des établissements scolaires. Quant à la durée des plateformes sportives, elle ne dépasse pas les quatre ans, soit qu'à la base elles ont été mal érigées, soit à cause du manque d'entretien.

C'est aussi une question de mentalité. Comme je vous l'ai dit, la plupart des directeurs d'établissements scolaires ne se concentrent que sur l'enseignement dans les classes, car ils sont tenus de veiller à ce que le programme scolaire soit respecté, vu qu'il émane de leur tutelle. L'éducation physique, elle, relève du ministère de la Jeunesse et des Sports. Du coup, elle passe au second degré.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.