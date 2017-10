Tunisie: Larbi Zouaoui, directeur technique et responsable de l'académie de l'EST - «Se défaire du vieux système»

Seulement il faut rattraper le retard accusé par rapport aux années soixante et soixante-dix au cours desquelles le sport scolaire et universitaire était florissant dans toutes les contrées de la Tunisie.

Et cela ne demande pas la lune. Il suffit de quelques réformes à notre portée pour redonner à cette activité son éclat d'antan. Par exemple, il suffit de libérer les élèves et les lycéens les vendredis après-midi comme ce fut le cas avant pour que le sport scolaire et universitaire recouvre sa santé pimpante d'autrefois. C'est la clé de voûte pour une vraie réconciliation avec cette activité qui constituait la masse dans laquelle piochait le sport civil pour dénicher les oiseaux rares.

Le vendredi après-midi était le vrai bol d'oxygène du sport scolaire et universitaire et pour les jeunes et pour les parents qui les accompagnaient dans les compétitions interclasses, inter-lycées, inter-régions, etc.

Le système éducatif et scolaire de nos jours ne laisse plus aucun moment de répit pour nos enfants car si ce n'est pas l'établissement scolaire qui meuble les vendredis après-midi, ce sont les cours de rattrapage qui se chargent de le faire. C'est bien dommage».