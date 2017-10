Ile Maurice: Air Mauritius - Le Capitaine Frédéric Gébert réintègré après s'être excusé

Turbulences à Air Mauritius: les pilotes et la direction cherchent un terrain d'entente Plus »

D'ajouter que «les négociations se feront bien en présence de Mike Seetaramadoo. Il est l'Executive Vice-President (EVP) Commercial and Cargo, et responsable des ressources humaines de MK. Il serait inconcevable de ne pas parler avec le HR.»

Qu'en est-il de la situation des deux autres pilotes, dont le commandant de bord Patrick Hofman ? Le directeur général de la compagnie d'aviation national a soutenu que les procédures d'appel leur ont été envoyées et qu'ils devront suivre ces procédures. «Nous invitons les deux autres pilotes à suivre les mêmes démarches. Les leçons à tirer de cette situation sont de toujours de prôner le dialogue, d'observer les procédures et de respecter l'engagement pris avec la compagnie d'aviation.»

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.