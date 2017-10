Tunisie: Plus forts que jamais !

Après bien entendu deux éditions ratées en 2010 en Afrique du Sud et en 2014 au Brésil.

Le signe indien va enfin être chassé. C'est comme on dit le passage de l'obscurité à la lumière. On ne sait pas si Henry Kasperczak était resté à la barre ce qui serait advenu et si l'équipe de Tunisie serait en pôle position de son groupe pour offrir tant de bonheur à tout un pays. Avant-hier face à la Guinée, nous avons vu une équipe de Tunisie évoluer à deux vitesses. Un premier visage où notre sélection nationale a joué avec le feu, nous rappelant au passage le cauchemar vécu lors de la période initiale face à la RDCongo, puis une prestation plus rassurante après le repos, notamment quand Nabil Maâloul a opéré les changements adéquats.

Quoi qu'on dise, le sélectionneur national a quelque peu opté pour la prudence en alignant trois pivots, en l'occurrence Ferjani Sassi, Ben Amor et Chaâlali, sans compter le rôle défensif attribué à Fakhredine Ben Youssef qui bloquait littéralement Naguez dans ses montées sur le couloir droit.

Il y avait un déséquilibre du fait que sur le flanc opposé, Ali Maâloul effectuait ses courses habituelles, se permettant même de rater un but tout fait après un relais avec Khénissi.

Le onze national a fini par encaisser un but en dépit d'une bonne entame de match où Msakni a failli ouvrir le score suite à un coup franc qui a heurté la transversale. Sans rentrer dans les rangs, l'équipe de Tunisie laissait des brèches aux Guinéens qui s'engouffraient facilement au niveau de notre arrière-garde où le sélectionneur national n'avait d'autre choix que d'aligner une charnière centrale inédite avec Bédoui et Mériah.

Les bons changements

L'équipe de Tunisie a donc accusé le coup lors de la première période de jeu et il fallait que le sélectionneur national apporte les correctifs nécessaires. Heureusement aussi que Msakni avait remis les pendules à l'heure avant le retour aux vestiaires. Nous avons vu une meilleure équipe de Tunisie quand Ben Youssef a cédé sa place à Badri, Ferjani Sassi a été remplacé par Aymen Trabelsi et Khénissi par Khazri.

La rentrée de Trabelsi, repêché pour la circonstance pour ce match, a libéré Ben Amor qui s'est permis d'avancer d'un cran et même de marquer le troisième but. Bien entendu, le chef d'orchestre du onze national reste sans conteste Youssef Msakni. Il fait la pluie et le beau temps. Avant-hier, il a éte l'auteur de trois buts et d'une passe décisive. Que demander de plus à ce joueur doté d'un immense talent. Nabil Maâloul a su encore une fois rectifier le tir. Nous avons appréciés la force de caractère et la rage de vaincre des joueurs qui n'ont pas abdiqué et jeté les armes après avoir été menés au score. L'équipe de Tunisie a, aujourd'hui, une identité, une âme et c'est de bon augure. Que la fête soit totale le 6 novembre face à la Libye.