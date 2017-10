Tunisie: Yassine Arfa (directeur technique de la Fthb) - «Il fallait changer de stratégie»

Le sport scolaire a toujours contribué à l'éclosion des talents. Actuellement, il donne ses meilleurs éléments aux différentes sélections nationales. Nous avons fait une étude il y a 6 ans où il est apparu que 93% des internationaux de handball sont passés par les sports scolaires. Ils ont donc débuté leur apprentissage à un âge précoce, entre 8 et 9 ans généralement. C'est l'exigence du haut niveau qui nous a poussé à changer de stratégie et de pratique».

Aujourd'hui, il existe plus de 25.000 pratiquants de handball dans les 4 catégories des jeunes dans les sports scolaires alors qu'ils ne sont que 10.000 dans les clubs civils seniors compris. Cette interdiction a fait du mal au sport scolaire, car il y avait une continuité entre sport scolaire et sport civil.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.