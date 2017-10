Tunisie: Une chute inquiétante !

Le onze rentrant comprenait : Khmir - Mhaïssi - Bhar - Chebli - Ben Othman - Maâroufi - Fadaâ - Bjaoui - Regueï - Frej et Jbali.

L'ESZ a débuté en force et Frej a réussi à ouvrir le score. On s'est dit qu'elle va ajouter d'autres buts pour affirmer sa supériorité. Mais ce sont les Djerbiens qui ont réussi à égaliser dans un premier temps, au cours de la première période, avant d'ajouter le but de la victoire, puis d'enfoncer le clou en triplant la note.

Score final : trois à un en faveur de l'ASD. Lourde défaite concédée par l'ESZ, la troisième, contre une équipe divisionnaire, sur un terrain neutre.

Le doute s'installe

Cet énième échec a été très mal ressentie par les supporters espérantistes et il risque même d'envenimer l'ambiance. Jusqu'à aujourd'hui, on sait bien que les fans de l'ESZ ont été cléments et corrects. Mais on a commencé à ressentir des remous dans certains endroits de la ville.

A l'approche de la reprise prévue samedi prochain, la pression va s'amplifier, sans aucun doute. L'ESZ affrontera le CSS, à Sfax. Il serait plus judicieux, à notre avis, qu'elle entre en stage bloqué, loin de Zarzis, pour préparer cet important rendez-vous, avant de recevoir le CA. Ainsi, Bourguiba et ses poulains pourraient travailler dans la paix et la sérénité.