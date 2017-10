Tanzanie: Magufuli, un dictateur comme les autres ?

Et comme dans les autocraties voisines, le pouvoir de Magufuli est régulièrement accusé de museler la presser et d'empêcher l'opposition de manifester.

Même si le pouvoir reste aux mains du même parti depuis son indépendance, la Tanzanie est l'un des rares pays sur le continent où le transfert du pouvoir se passe pacifiquement et régulièrement tous les 10 ans depuis 1985, quand le premier président Julius Nyerere a décidé d'aller à la retraite. Si Magufuli et son parti brisent cette tradition, la Tanzanie pourrait sombrer le pays dans le chaos, comme au Burundi, en République Démocratique du Congo ou en Ouganda voisins, qui sont en crises politiques à cause des présidents en exercice qui ne veulent pas quitter le pouvoir après la fin de leurs mandats.

